RSV fährt siebenmal aufs Podest

Die Rennbahn in Bönnigheim gilt als technisch anspruchsvoll. Sportler nahezu aller Altersklassen ließen es sprichwörtlich fliegen. Mancher Racer verwies durch teils atemberaubende Sprünge seine Gegner auf die Plätze. In der Lizenzklasse U11 der Mädchen fuhr Klara Bahrmann einen fünften Rang im Finale ein, für Mia Fährmann reichten die erzielten Punkte aus den Vorläufen knapp nicht, um ins Finale einzuziehen. Ihre Schwester Elisa fuhr bei den Lizenzmädels in der Klasse U13 an sechster Position liegend über den Zielstrich. Landeskaderfahrer Leon Kalender, angetreten in der Lizenzklasse U13 männlich, lieferte sich schön anzuschauende Manöver mit seinen Gegnern und errang in einem sehr stark besetzten Fahrerfeld den Vizemeistertitel. Lilly Ochs und Xenia Schenkel ließen in bei den Schülerinnen in der Lizenzklasse nichts anbrennen und fanden sich gemeinsam auf dem Stockerl ein - Ochs ganz oben als Landesmeisterin und Schenkel direkt dahinter als Vizemeisterin. In der Lizenzklasse Jugend männlich verfehlte Robin Kalender den Einzug ins Finale. Im B-Endlauf wurde er Vierter. Matteo Kron konnte in der gleichen Altersklasse nicht in die Ausscheidungsläufe einziehen.

In den Cruiserklassen hielten wie gewohnt Christian Bahrmann bei den Senioren I sowie Gerhard Weck bei den Senioren IV die Fahnen für Bühlertal hoch. Weck, der seit nunmehr weit über 30 Jahren das BMX-Rad bewegt und als Mitbegründer dieser Sportart im Ländle verantwortlich zeichnet, fuhr einen dritten Gesamtrang ein.

Vorbereitungen auf deutsche Meisterschaft

Auch die Bühlertäler Beginners machten an diesem Tag eine sehr gute Figur. Allen voran Rookie Lukas Rabe, der Rennen um Rennen stärker wird und damit in der Klasse U9 bis ins Viertelfinale vorstieß. In der Klasse U11 zog Linus Bross ins B-Finale ein und belegte den sechsten Rang, für Christoph Stahl war der Renntag bereits nach den Vorläufen beendet. Rico Feist und Jonas Doninger standen in der Klasse U13 am Startgate. Feist kämpfte sich bis ins Finale vor und wurde Gesamtdritter. Doninger belegte im B-Finale den sechsten Rang. Ihr allererstes Rennen bestritt Lilly Neidinger. In der Beginnersklasse der Schüler hatte sie ein schweres Los und musste gegen die Jungs antreten und machte ihre Sache sehr gut. In der Klasse Jugend Plus verwirklichte sich Brian Kleiner einen Traum, zeigte seinen Gegnern bereits in den Vorläufen das Hinterrad und kürte sich letztendlich zum Tagessieger.

Gestärkt durch diese Ergebnisse bereiten sich die Bühlertäler auf die anstehenden Rennen vor: Die nächsten Trainingseinheiten dienen der direkten Vorbereitung auf die süddeutsche Meisterschaft in Ingersheim und die DM in Hamburg. (red)