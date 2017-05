Platz auf dem Podium

Die Sporthalle in Stühlingen war am Wochenende Austragungsort der südbadischen Tischtennis-Mannschaftsmeisterschaften der Jungen und Mädchen in den Altersklassen U15 und U18. Die Jungenmannschaft der Spvgg Ottenau belegte bei der U18 den dritten Platz.

In der Vorrunde waren die Murgtäler gegen das spätere Siegerteam der TTSF Hohberg bei der 1:6-Niederlage chancenlos. Nur im Doppel konnten sich Sebastian Büchel/Simon Weiler den Ehrenpunkt erkämpfen. Im zweiten Match wurde der SV Kirchzarten knapp mit 6:4 niedergekämpft. In einer betont kämpferischen Partie wurde Kirchzarten nach einem 2:4-Rückstand am Ende mit 6:4 aus den Angeln gehoben. Büchel/Weiler siegten im Doppel, in den Einzeln konnte Büchel mit zwei Einzeltreffern glänzen (2). Weiler, Luca Merz und Stefan Gregoriev steuerten je einen Erfolg zum Sieg bei. Merz/Gregoriev hatten im Doppel eine knappe 10:12-Niederlage im Entscheidungssatz hinnehmen müssen, auch Weiler kassierte gegen Thorben Haag eine knappe 8:11-Niederlage im fünften Satz. Der dritte Durchgang schuf Erinnerungen an alte Zeiten, in denen der 21. Punkt den Sieg brachte. Weiler gewann in dem denkwürdigen Satz mit 22:20 in der Verlängerung.

Während sich Hohberg mit einem 6:1-Kantersieg gegen TTC Beuren den Sieg krallte, konnte die Spvgg Ottenau mit einem 6:2-Sieg gegen den TTC Hasel den dritten Platz erobern. Wiederum gelangen Büchel neben dem Doppelerfolg mit Weiler zwei Einzelsiege, Mertz, Gregoriev und Weiler erhöhten zum ungefährdeten Sieg. Bei den Jungen U15, ohne Beteiligung aus dem Bezirk Rastatt/Baden-Baden, gewann die Jugend der FT Freiburg vor den TTSF Hohberg. Beide Teams kamen auf 5:1 Punkte, im direkten Vergleich lagen die Breisgauer nach Sätzen mit 19:18 hauchdünn vorne.

Bei den Mädchen waren in der Altersklasse U18 vier Mannschaften am Start. Es gewannen die TTF Stühlingen vor dem TTC Beuren a. d. Aach, der DJK Oberharmersbach und dem TTC Albtal. Stühlingen bezwang Beuren mit 6:2, beide anderen Gegnerinnen wurden mit 6:0 abgefertigt. Das Turnier bei den Mädchen U15 (3 Teams) entschied der TTC Suggental mit zwei 6:0-Erfolgen für sich. Der SV Allensbach wurde duch einen 6:2-Erfolg über die TTF Stühlingen Zweiter. Aus dem Bezirk Rastatt/Baden-Baden war bei den Mädchen in beiden Kategorien kein Team aus dem Bezirk dabei. (ti)