Oremek: " Unsere Stärke ist der Teamgeist"

Während das A-Team des SV 08 Kuppenheim vor dem letzten Spiel daheim gegen den SV Stadelhofen rein rechnerisch noch um den Erhalt der Fußball-Verbandsliga bangen muss, machte die U23 bereits drei Spieltage vor Rundenabschluss in der Kreisliga A Nord ihr Meisterstück und spielt in der kommenden Runde im Bezirks-Oberhaus. Mit zwölf Punkten Vorsprung auf den FV Iffezheim führen die Jungs von Trainer Raphael Oremek (51) souverän die Tabelle an. Und das 08-Fohlenteam, das vor der Runde sogar auf der Kippe stand, ist ein würdiger Meister. Die Mannschaft blieb bisher ungeschlagen, landete 21 Siege und musste sich nur sechsmal mit einem Remis begnügen. Mit bisher 96 Saisontreffern - 25 davon erzielte Marek Balzer - verfügt man über die beste Offensive der Liga, mit nur 21 Gegentoren über die stabilste Defensive.

"Unsere Stärke ist der Teamgeist", sagt Oremek. Den lebt er auch selbst vor. Er sieht sich als Bindeglied. Einer, der die A-Junioren nach ihrem Wechsel in den Aktivenbereich an die Verbandsliga heranführt. Einer, der dafür sorgt, dass Verletzte oder Urlauber im Fohlenteam Spielpraxis sammeln können. Insofern ist der keineswegs eingeplante Aufstieg (Oremek: "Unser Saisonziel war Platz drei bis fünf.") ein Segen für den SV 08. Auf den eigenen Nachwuchs zu bauen, ist ohnehin der einzig richtige Weg. Entscheidend hierfür ist aber eine einheitliche Fußballphilosophie. Die Trainer müssen an einem Strang ziehen, wissen, wie der andere tickt. Das ist beim SV 08 der Fall. Oremek hat den 97er-Jahrgang ab den D-Junioren begleitet, zusammen mit dem jetzigen Chefcoach Matthias Frieböse in den letzten zwei Runden noch die A-Junioren trainiert. "Wir kennen und schätzen uns, tauschen uns ständig aus, zweimal in der Woche wird auch gemeinsam trainiert", hat Oremek kein Problem damit, dass das A-Team absolute Priorität hat. Ihn, der gleich in seinem ersten Jahr im Aktivenbereich seine Meisterprüfung ablegte, freut es, wenn Jungs aus seinem Team Verbandsliga-Luft schnuppern dürfen oder gar den Sprung in die südbadische Eliteklasse schaffen.

Nach der Runde rücken mit Maximilian Klein, Yannis Otto, Marek Balzer, Fabio Borutta und Sohnemann Marco Oremek gleich fünf Spieler in den Verbandsliga-Kader auf. Von den A-Junioren wechseln elf Spieler in den Aktivenbereich. Quantitativ kann also der SV 08 den großen Aderlass im A-Team kompensieren.

Eine große Herausforderung stellt auch die Bezirksliga für das Oremek-Team dar. Aber der 51-Jährige kann weiterhin auf Führungsspieler wie Manuel Frieböse und Denis Smoda bauen. Gleich drei Brüder werden sich mit Rudi, Stanislaw und Benjamin Radke künftig in der U23 tummeln. Es geht also in der Tat sehr familiär zu beim SV 08. Natürlich wird es für beide Teams ein steiniger Weg. Aber lieber auf neuen Wegen stolpern, als auf alten Wegen stehenbleiben.