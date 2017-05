Seiler im DLV-Team

Im Anschluss an die deutschen Geher-Meisterschaften in Naumburg hat der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) sein Team für den diesjährigen Geher-Europacup am Sonntag im tschechischen Podebrady nominiert, mit dabei: Nathaniel Seiler vom TV Bühlertal. Die aktuell 14 besten deutschen Geher wollen in Podebrady im direkten Vergleich mit den Topathleten des Kontinents in Einzel- und Teamwertung an ihre sehr guten Ergebnisse der vergangenen Wochen anknüpfen.

Im 50-Kilometer-Gehen kann der DLV erstmals seit Jahren wieder ein komplettes Team stellen, das sich in Podebrady für die Weltmeisterschaften in London (Geh-Wettbewerbe am 13. August) empfehlen möchte. Zusammen mit Carl Dohmann (SCL-Heel Baden-Baden) und Karl Junghannß (LAC Erfurt) wird auch Nathaniel Seiler am Start sein und versuchen, mit der deutschen Mannschaft einen vorderen Platz zu erreichen. Außerdem werden alle drei Geher versuchen, die Norm für die WM in London zu schaffen. Dohmann hat diese als Einziger bisher über die 50-Kilometer-Strecke erreicht. Für Seiler wäre die erfolgreiche Quali ein Riesenerfolg, aber allein schon die Nominierung für den Europacup ist eine Auszeichnung für den Bühlertäler, heißt es in einer Mitteilung. (red)