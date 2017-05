RSC/DJK Spielverderber? Von Michael Ihringer Das Beste kommt zum Schluss, sagt der Volksmund. Folgt das Sensationellste gar noch zum Landesliga-Saisonabschluss? Oft genug hat das Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel in dieser Saison zwischen dem SC Hofsetten und TuS Durbach im Kampf um die Meisterschaft stattgefunden. Statt am vorletzten Spieltag in Oppenau den Titel und damit Wiederaufstieg unter Dach und Fach zu bringen, muss Hofstetten nach der Nullnummer und dem Durbacher Auswärtssieg bei nur noch einem Punkt Vorsprung nochmals zittern. Der Sport-Club empfängt im letzten Saisonspiel den Rastatter SC/DJK, Durbach den geretteten SV Hausach. Die Schützlinge von Hubert Luft spielen also das Zünglein an der Waage, zuletzt zeigten sie sich beim 6:2 gegen Absteiger Durmersheim nochmals torwütig. "Wir wollen nochmals alles versuchen und unsere letzten Kräfte mobilisieren. Wir wollen auch unbedingt Platz sieben verteidigen", sagt Trainer Hubert Luft zum Abschluss einer für einen Aufsteiger sehr erfolgreichen Landesliga-Premierensaison. Luft, desssen Schützlinge das Hinspiel 3:1 gewannen, wissen auch, dass die Gastgeber auf den Heimvorteil setzen. "Die werden von den Spielern bis zu den wohl zahlreichen Zuschauern alles mobilisieren." Rot-Weiß Elchesheim beendet nach einer hervorragenden Rückrunde als bestes mittelbadisches Team die Saison. Beim heimstarken Tabellennachbarn FSV Altdorf möchte man zu gerne Platz vier halten, dies wäre die beste Saisonplatzierung der Rot-Weißen in ihrer Landesliga-Historie. Ebenfalls eine prima Rückrunde spielte der SV Sinzheim, der zur Winterpause abstiegsgefährdet war und nun auf Rang sechs rangiert. "Es war eine stressige Saison. Wegen der vielen Verletzten hatten wir einen schlechten Start, in der Rückrunde hat die Mannschaft aber gezeigt, dass sie Qualität hat", sagt Andreas Lamprecht nach seiner ersten Saison als jüngster Landesliga-Trainer. "Ich habe in dieser Saison viel dazugelernt." Im letzten Heimspiel geht es für Gast SV Oberkirch, das punktgleich mit Offenburg auf Rang 14 liegt, noch um viel. Sollte Bühlertal aus der Verbandsliga absteigen, und der Landesliga-Vizemeister in den Relegationsspielen - was zu erwarten ist - nicht aufsteigen, würde der Drittletzte wie Niederschopfheim und Durmersheim absteigen. Lamprecht: "Von uns gibt es keine Geschenke." Während für den geretteten VfB Bühl eine völlig verkorkste Saison voller Pleiten, Pech und Pannen inklusive des freiwilligen Trainerrücktritts von Jürgen Scnurr beim über die gesamte Saison hinweg total überforderten FC Phönix Durmersheim zu Ende geht, darf sich Thomas Gerold hoch erhobenen Hauptes von der SV Ottenau verabschieden. Vor Saisonbeginn galt der Aufsteiger als heißester Abstiegstipp neben Durmersheim, doch die SVO ist eine der größten Überraschungen auf Platz zehn. "Ich bin stolz auf die Mannschaft, dass wir mit fast unveränderter Mannschaft den Klassenerhalt geschafft haben." Mit Blick auf die anderen Kollegen in Bühl oder Oberkirch sagt Gerold vor dem letzten Heimspiel gegen Schutterwald: "Ich bin froh, dass es für mich so positiv ausging."

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben