Bühlertal am Abgrund

Das Fünkchen Hoffnung glimmt noch dort droben auf dem Mittelberg, denn rein rechnerisch hat der SV Bühlertal ja durchaus die Chance, doch noch den Klassenerhalt in der Verbandsliga Südbaden zu schaffen. Grundvoraussetzung aller Überlegungen ist, dass die Elf von Trainer Michael Santoro beim FC Denzlingen gewinnt. Das ist aber schwer genug.

Reicht aber noch nicht einmal, denn der SVB (38 Punkte) ist auf Fremdhilfe angewiesen. Die "Mitspieler": Der SV 08 Kuppenheim (41 Punkte) und der FC Neustadt (39). Kuppenheim erwartet den im Endspurt bärenstarken SV Stadelhofen, der FC Neustadt muss zum Vizemeister Freiburger FC.

Bühlertal könnte beim Tabellendritten sogar "nur" ein Unentschieden reichen, dann nämlich, wenn Neustadt beim FFC verliert. Und Kuppenheim könnte es erwischen, wenn gegen Stadelhofen verloren wird, Neustadt und Bühlertal aber gewinnen (siehe Vorschau auf dieser Seite).

Doch auf die anderen Plätze will Michael Santoro zunächst einmal nicht schauen. "Meine Hoffnung: Wir müssen gewinnen und einer der anderen muss verlieren. Ob das nun Kuppenheim oder Neustadt ist, das ist mir völlig egal", sagt Santoro, der nicht erwartet hat, "dass es am Ende noch reichen könnte". Der SVB-Trainer macht seiner Mannschaft jedenfalls keinen Vorwurf, das sie am Samstag möglicherweise absteigen muss: "Wir haben eine starke Saison gespielt. Wir können noch 41 Punkte erreichen. Das ist das Maximum gewesen, mehr war nicht machbar. Rein fußballerisch war die Saison ok, von den Punkten her reicht es aber möglicherweise nicht. Wir haben aber mehr Zähler geholt, als in den beiden letzten Jahren." Mit einer solch hohen Punktzahl abzusteigen, das ist auch schon anderen Mannschaften passiert. Zum Beispiel den Oberliga-Absteigern Freiburger FC, Kehler FV (je 42 Punkte) und FC Villingen (41).

Beim Tabellendritten erwartet Michael Santoro zum Abschluss noch einmal ein extrem schweres Spiel: "Die werden sich vom eigenen Publikum mit einem Dreier verabschieden wollen. Aber wir werden dort voll auf Sieg spielen, anders geht es ja sowieso nicht." Und eine Chance ist da, denn die Hausherren haben die letzten sechs Spiele allesamt verloren, die Formkurve befindet sich im Tiefflug.

Allerdings hat der SVB nach wie vor Personalprobleme, wenngleich Hochzeiter Robin Seifermann wieder zur Verfügung steht. David Knobelspies (Knie) und Andreas Fianke (Rücken) fallen aber aus, Bastian Ganster (Abitur) steht nicht zur Verfügung. Hoffnung besteht noch bei Amir Memisevic. Vielleicht gelingt ja dennoch der so notwendige Auswärtserfolg.

Und dann hofft Santoro auf den Freiburger FC. FFC-Erfolgscoach Ralf Eckert jedenfalls hat in Bühlertal versprochen: "Wir werden gegen Neustadt kein Tor und keinen Punkt herschenken." Und auch fünf A-Jugendspieler werden nicht mehr spielen, denn die Partie gegen Neustadt ist schließlich die Generalprobe für das Aufstiegsspiel am Mittwoch, 31. Mai. Zu Gast ist der nordbadische Vize, der noch gesucht wird. Fortuna Heddesheim (64 Punkte) und VfR Mannheim (61) sind die möglichen Kandidaten.