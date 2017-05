Alles in der eigenen Hand

Finale Spieltage im Fußballgeschäft beinhalten meist die gleichen Zutaten: Ein Schuss Dramatik, eine Prise Spannung, hochkochende Emotionen sowie süße Tränen der Freude und bittere Tränen der Trauer nach dem Schlusspfiff - egal ob in der Bundesliga, Verbandsliga oder Kreisliga. Erinnert sei nur an den Abstieg des 1. FC Nürnberg im Jahre 1999 aus der Bundesliga oder den knapp verpassten Aufstieg des Karlsruher SC gegen den Hamburger SV anno 2014.

Auch im Kuppenheimer Wörtelstadion sind morgen genau diese Zutaten mit im Spiel, wenn der heimische SV 08 den SV Stadelhofen empfängt. Während die Gäste aus der Ortenau bereits vergangenes Wochenende den Klassenerhalt eingetütet haben, müssen die Knöpflestädter noch um selbigen bangen. Schließlich punktete die Konkurrenz im Tabellenkeller am zurückliegenden Spieltag fleißig, während die Elf von Trainer Matthias Frieböse zum Zuschauen verdammt war.

Nun, die Ausgangssituation für die verbleibenden 90 Minuten dieser so erlebnisreichen Kuppenheimer Saison ist alles andere als schlecht - bereits mit einem Unentschieden gegen Stadelhofen wäre der SV 08 auch nächste Saison in der Verbandsliga vertreten. Sollten jedoch Bühlertal (in Denzlingen) und Neustadt (beim Freiburger FC) gewinnen, und man selbst verlieren, wäre der bittere Gang in die Landesliga Gewissheit. "Wir haben alles in der eigenen Hand. Wir müssen nach dem spielfreien Wochenende den Schalter umlegen und den Trend der letzten Wochen bestätigen - vor allem die Auftritte daheim geben uns Selbstvertrauen. Wenn wir daran anknüpfen, bin ich mir absolut sicher, dass wir mindestens den einen nötigen Punkt holen", blickt Frieböse zuversichtlich auf die Partie.

Was die anderen beiden Konkurrenten morgen machen, interessiert den 08-Coach - wenn überhaupt - nur am Rande. "Ich konzentriere mich auf unser Spiel. Irgendwann werde ich vielleicht mal nach einem Zwischenstand fragen", sagt Frieböse. Der 33-Jährige erwartet, obwohl Stadelhofen bereits gerettet ist, einen starken Gegner: "Die haben seit fünf Spielen nicht mehr verloren, können befreit aufspielen und strotzen vor Selbstvertrauen." Doch am Samstag, so Frieböse, werde nicht nur die fußballerische Qualität entscheiden, sondern "vor allem Einstellung, Emotionen und Willen". Und da werde sein Team "den längeren Atem" haben, ist sich der Kuppenheimer Coach ganz sicher.

Personell kann Frieböse fast auf den kompletten Kader zurückgreifen - einzig Stürmer Marek Balzer ist verhindert. Hinter Mittelfeldmotor Faruk Karadogan steht zwar noch ein Fragezeichen, doch "er wird bestimmt auf die Zähne beißen", ist Frieböse optimistisch.

Schließlich sollen morgen Mittag im Wörtelstadion die bitteren Tränen der Trauer tunlichst vermieden werden.