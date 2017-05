Vier Renntage zum Auftakt der Iffezheimer Turfsaison Von Wolfram Braxmaier Draußen, an der Einfahrt zum Renndorf, richten die Gemeindearbeiter gerade die Blumenbeete. Auf der Iffezheimer Galopprennbahn wird überall gehämmert, gesägt, gemäht und geputzt. Deutschlands schönste Rennbahn soll sich schließlich zum Auftakt des Frühjahrs-Meetings, das es seit 1972 gibt, am kommenden Mittwoch von seiner besten Seite zeigen. "Die lange Winterpause ist vorbei. Wir sind alle froh, dass es endlich wieder los geht", sagte Baden-Racing-Geschäftsführerin Jutta Hofmeister gestern auf der Pressekonferenz und blickt den vier Renntagen - 24, 25., 27. und 28. Mai - mit gespannter Erwartung entgegen. Sportlich hat das Meeting einiges zu bieten. Für die insgesamt 35 Rennen wurden 572 Vollblüter aus acht Nationen genannt. Die Höhepunkte sind die vier Gruppe- und zwei Listenrennen. Wichtigstes Rennen des Meetings ist am Sonntag (28. Mai) der Große Preis der Badischen Wirtschaft (Gruppe 2; 2200 m; 70000 Euro). Der Frühjahrs-Grand-Prix gehört zur German Racing Champions League. Diese Rennserie umfasst die besten elf Rennen in Deutschland auf den Distanzen zwischen 2000 und 2400 m. "Das wird ein absoluter Knüller", so Baden-Racing-Pressechef Peter Mühlfeit, denn Vorjahressieger Iquitos, "Galopper des Jahres 2016", wird in diesem Rennen sein Jahresdebüt geben. Geritten wird Iquitos, der von Hans-Jürgen Gröschel in Hannover trainiert wird, von Andrasch Starke, der für seinen herzkranken Kollegen Ian Ferguson in die Bresche springt. Die stärksten Gegner sind wohl der Derbyzweite Savoir Vivre und Dschingis Secret, der in Hamburg Dritter wurde. Wobei der endgültige Ausgang des Derbys 2016 noch immer nicht feststeht und nach wie vor die Sportgerichtsbarkeit des deutschen Turfs beschäftigt. Alle drei Pferde haben noch eine Nennung für den Prix de l'Arc de Triomphe am 1. Oktober in Paris-Longchamp. Das ist das wichtigste Galopprennen der Welt. Zum Auftakt des Frühjahrs-Meetings stehen am nächsten Mittwoch ab 16.30 Uhr acht Rennen auf dem Programm. Am Familientag einen Tag später - geplant sind ab 13.30 Uhr (Platzöffnung: 12 Uhr) neun Rennen - stehen die Badener Meile (Gr. 2; 1600 m; 70000 Euro) und der Preis der Baden-Badener Hotellerie & Gastronomie (LR; 2200 m; 70000 Euro) im Mittelpunkt. Für die Auktion (ab 15 Uhr; Showgalopp der Zweijährigen ab 10.30 Uhr) der Baden-Badener Auktionsgesellschaft ist der Freitag reserviert. 89 Pferde sind im Angebot, davon 55 Zweijährige. Die Wackenhut Mercedes-Benz Silberne Peitsche (Gr. 3; 1200 m; 55000 Euro) ist am Samstag Höhepunkt des dritten Renntages. Am Schlusstag ragt neben dem Grand Prix vor allem der Ittlinger Derby-Trial (Gr. 3; 2000 m; 55000 Euro) mit Derbyfavorit Langtang heraus.

