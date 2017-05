Abschied in Braunschweig

Am Mittwoch hat KSC-Trainer Marc-Patrick Meister einen aufschlussreichen Satz gesagt. Es war die Ankündigung, man habe "die Neuzugänge für die kommende Saison im Hinblick darauf ausgesucht, die Defizite aus dieser Saison zu beheben." Dabei würde Meister natürlich nie explizit sagen, dass die Defensive in der morgen zu Ende gehenden Spielzeit einfach nicht zweitligatauglich war. Und er würde auch nicht sagen, dass zu viele Spieler zu langsam waren. Und schon gar nicht würde er zugeben, dass es weit und breit keinen torgefährlichen Stürmer im Kader der Karlsruher SC gab.

Für die öffentliche Zurückhaltung hatte man in dieser Spielzeit auch durchaus Verständnis, schließlich hätte man all das dem Profi-Novizen Meister als Kritik an den Sportdirektoren Jens Todt und Oliver Kreuzer auslegen können, die diesen Kader ja zusammengestellt haben. Aber wenn man gegenüber Meister die genannten Defizite aufzählt, widerspricht er auch nicht. Sondern berichtet, was er sich für die kommende Saison verspricht. Punkt eins: Die Abwehr. Benedikt Gimber, den Meister "schon jetzt auf dem Weg zur absoluten Persönlichkeit" sieht, soll bleiben, am besten dauerhaft. Auch David Kinsombi wollte Meister halten, allerdings vergebens. Gestern gab KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer bekannt, dass Kinsombi den Absteiger verlassen wird. Um so mehr besteht personeller Handlungsbedarf in der Defensive.

Zum Zweiten, da sind sich Kreuzer und Meister einig, mangelte es dem Abstiegs-Kader an Führungspersönlichkeiten, also an "Typen, die auch in Drucksituationen den Ball fordern, die sich wehren und außerhalb des Platzes Themen mit Eigeninitiative in die Hand nehmen", wie Meister das formuliert. Andreas Hofmann, der aus Fürth kommt, soll diese Lücke ebenso füllen wie der ebenfalls drittligaerfahrene Marc Lorenz, dessen Schnelligkeit die Verantwortlichen ebenso loben wie jene des 23-jährigen Alexander Siebeck, der in der Zentrale zudem die Kreativität erhöhen soll.

Und last but not least fehlt dem KSC ein Spieler, der nicht ein halbes Dutzend Chancen braucht, um den Ball auch nur in Richtung Tor zu bringen. Bester Torschütze in der ablaufenden Runde war Dimitrios Diamantakos mit fünf von insgesamt blamablen 26 Toren. Der Grieche wird den KSC ebenso verlassen wie Gaétan Krebs. Der Franzose kam nach seiner Kreuzband-Operation in dieser Spielzeit erst auf neun Einsätze, sollte aber unbedingt gehalten werden. Dem Vernehmen nach wäre sein neuntes Jahr beim KSC aber mit solch hohen Gehaltseinbußen verbunden gewesen, dass Krebs lieber seine Zelte abbricht.

Ein Spiel hat der Franzose aber noch vor der Brust - und das führt ihn und seine Kollegen morgen (15.30 Uhr) nach Niedersachsen. Der auf längere Zeit letzte Zweitliga-Gegner des KSC, Eintracht Braunschweig, hat den dritten Platz so gut wie sicher. Falls der derzeitige Rangzweite Hannover 96 in Sandhausen verlieren sollte und die Eintracht hoch gewinnt, wäre das um sechs Treffer schlechtere Torverhältnis sogar noch auszugleichen und die beiden niedersächsischen Teams würden die Plätze tauschen. So oder so rechnet Meister, der auf Marcel Mehlem (drohender Ermüdungsbruchs im Fuß) verzichtet und René Vollath statt Dirk Orlishausen ins Tor stellt, mit der "geballten Offensivkraft" des Gegners. "Die werden uns unter Druck setzen und versuchen, ihre enorme individuelle Qualität auszuspielen."