LAG-Senioren sichern sich den Titel

Als einzige mittelbadische Mannschaften kämpften in Löffingen bei den badischen Mannschaftsmeisterschaften zwei Teams der LAG Obere Murg um Platzierungen und gute Punktzahlen. Die M-60-Senioren aus dem Murgtal wurden dafür mit dem Titel belohnt. 6300 Punkte standen am Ende auf dem Konto der erfolgreichen Senioren. Erfolgreichster Punktesammler war dabei Altmeister Hans-Jürgen Mitzel, der mit Kugel und Diskus zeigte, dass er noch nichts aus seiner Aktivenzeit verlernt hat. Herausragende 46,82 Meter erzielte er mit Diskus, starke 12,77 Meter mit der Kugel. Als Zweiter kamen Wolfram Asal mit 28,59 Meter und Eugen Thelen mit 8,60 Meter in die Wertung.

Bei den Sprintern erzielten über 100 Meter Dieter Bartzsch 15,71 Sekunden und Eugen Thelen 16,01 Sekunden. Beim Weitsprung konnten Hans Zelenka mit 3,64 Metern und Adi Marxer mit 3,48 Metern punkten. Über 3000 Meter erreichten Friedrich Klumpp 13:30,05 Minuten und Wolfram Asal 13:58,82 Minuten. Über 4x100 Meter setzten sich Zelenka, Bartzsch, Marxer und Thelen in 60,67 Sekunden gut in Szene.

Nicht ganz so weit vorne landeten die aktiven Männer der LAG. Mit 4149 Punkten wurden sie in ihrer Klasse Vierter. Die höchsten Einzelpunktzahlen erzielte Julian Held mit 5,39 Metern im Weitsprung und 12,65 Sekunden über 100 Meter. Sein Bruder Andreas Held sprintete 12,89 und sprang 5,29 Meter weit. Daniel Esse kam beim Weitsprung auf 5,33 Meter. Im Kugelstoßen sicherten Bastin Wörner mit 10,80 Metern und Volker Merkel mit 8,78 Metern die Punkte für die Mannschaft. Die Staffel lief in der Besetzung Esse, Merkel, Held und Held 48,87 Sekunden über 4x100 Meter.(rawo)