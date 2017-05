Hauenebersteiner Staffelrekord Spannende Wettkämpfe gab es im Aumattstadion in Baden-Baden bei den Staffelmeisterschaften der Leichtathleten des Kreises Rastatt/Baden-Baden/Bühl. Vor allem die Schüler(innen) gaben keinen Meter und keinen Platz verloren und brachten vollen Einsatz. Die schnellste Zeit über 3x800 Meter zeigten die Staffel-Mädchen des TV Bühl. In der weiblichen Jugend der Altersklasse U16 liefen Lea Bross, Vivien Schäfer und Sophia Seiter in 8:02,36 Minuten deutlich den Konkurrentinnen auf und davon. Da konnten auch die Frauen der LAG Obere Murg nicht mithalten. Raya Nikol, Ramona Klumpp und Sylvia Schmieder erreichten nach 8:21,45 Minuten das Ziel. Bei der weiblichen Jugend U14 ging es da schon knapper zu. Die Mädchen der LG Hardt setzten sich vom Start weg an die Spitze. Carmen Bertsch, Isabell Bierhals und Luisa Ortanderl benötigten als neue Kreismeisterinnen 8:56,27 Minuten. Am Ende kamen die Gastgeber vom SCL-Heel Baden-Baden mit Schlussläuferin Lucy Bader aber noch dicht an die Führenden heran und belegten in 9:00,23 Minuten Platz zwei. Fast genauso schnell waren die siegreichen Mädchen der Klasse U12. Emilia Reiß, Skadi Didillon und Aline Bach gewannen in 9:01,34 Minuten vor dem Trio des TV Bühl in 9:03,00 Minuten. Bei den Jungs waren die U-14-Läufer vom Rastatter TV am schnellsten unterwegs. Sil-van Juschus, Sebastian Sattler und Max Warlich hatten nach 3x800 Metern in 8:13,09 Minuten gut sieben Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten TV Bühl (8:20,72). Auch bei den Schülern der Klasse U12 sah es zunächst nach einem Erfolg des RTV aus, als Startläufer Alexander Senski als Erster den Staffelstab übergab. Doch dann setzte der TV Haueneberstein zum Überholvorgang an und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen. Luis Reiß, Maximilian Sopper und Marvin Schäfer gewannen in 8:18,49 Minuten vor dem RTV (8:26,28). Die Hauenebersteiner entrissen damit dem Rastatter TV den Kreisrekord, der gerade einmal ein Jahr gehalten hatte. Über die 3x1000 Meter der männlichen Klassen hielten die Altmeister von der TG Ötigheim den Nachwuchs aus Steinbach und Baden-Baden auf Distanz. Die Ötigheimer Andreas Köppel, Andreas Gailfuß und Michael Merkel liefen (9:37,25) die schnellste Zeit. Bei der Jugend U16 holten sich Oliver Gress, Moritz Merkel und Lars Lawo vom SR Yburg Steinbach in 9:45,21 Minuten den Titel vor Gastgeber SCL-Heel (10:25,55) und der zweiten Mannschaft von Heel (10:25,88). (rawo)

