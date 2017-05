Hauser und Fiala badische Mehrkampfmeister

Nach den intensiven Trainingseinheiten in den Osterferien startete eine Wettkampfmannschaft des Schwimmteams TV Bühl bei den badischen Frühjahrsmeisterschaften in Freiburg. Mit acht Titeln in der Jahrgangswertung und zusätzlich zwei Mehrkampfsiegen setzten sich die Bühler Schwimmer gegen die starke Konkurrenz erfolgreich durch.

Stefanie Fiala und Johannes Hauser, die einen Mehrkampf bestehend aus 100, 200 und 400 Meter Freistil, 200 Meter Lagen und 50 Meter Beinschlagschwimmen absolvierten, waren in ihrem Jahrgang nicht zu schlagen und belohnten sich mit der Goldmedaille. Stefanie Fiala zeigte darüber hinaus eine lupenreine Bilanz mit fünf persönlichen Bestzeiten bei allen fünf Starts.

Im Brustmehrkampf starteten Anina Metzinger und Franziska Roth, die in ihrem Jahrgang jeweils den zweiten Platz belegte. Metzinger steigerte dabei ihre Bestzeiten enorm und brach erstmals die Schallmauer von 1:30,00 Minuten über 100 Meter Brust. Über die Einzelstrecken gewannen Joelina Fichtner, Julia Kusserow, Philippa und Jonas Seiler badische Jahrgangsmeistertitel. Während Fichtner über 50 Meter Brust und Delfin nicht zu schlagen war, stellte Philippa Seiler über 200, 400 und 800 Meter Freistil die Tagesbestzeit in ihrem Jahrgang auf. Jonas Seiler erkämpfte sich über 400 Meter Freistil den Titel. Ebenfalls badischer Jahrgangsmeister wurde Julia Kusserow über 50 Meter und 200 Meter Rücken.

Alle vier Schwimmer werden auch beim Internationalen Bühler Meeting, das am 1. Juli im Schwarzwaldbad stattfindet, zum Favoritenkreis gehören. Annalena Müller und Sarah Hauser komplettierten das Team und steigerten ihre Leistungen insbesondere über die Sprintstrecken erheblich.

Für das Team beginnt nun die Freibadsaison. In gut zwei Wochen findet ein erster Test in Durlach statt, um beim Heimwettkampf Anfang Juli in Bestform an den Start gehen zu können. Giulia Goerigk startete mit einer Auswahl des deutschen Schwimm-Verbandes bei einem internationalen Wettkampf in Italien. Sie siegte in neuer persönlicher Bestzeit über 400 Meter Lagen. Mit den deutschen Jahrgangsmeisterschaften steht für sie nun der Saisonhöhepunkt an. Dort werden auch Marie Scholz, Emely Kölmel und Nathalie Gutheil starten.(red)