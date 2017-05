Hofstetten sichert sich den Titel

Verdirbt RSC/DJK Hofstetten Titel? Baden-Baden (red) - Am letzten Spieltag in der Fußball-Landesliga könnte Aufsteiger Rastatter SC/DJK (Foto: Vetter) das Zünglein an der Waage spielen. Holt Hubert Lufts Team einen Sieg oder Remis und siegt Durbach gegen Hausach, dann wechselt zum Saisonfinale nochmals die Spitze. » Weitersagen (red) - Am letzten Spieltag in der Fußball-Landesliga könnte Aufsteiger Rastatter SC/DJK (Foto: Vetter) das Zünglein an der Waage spielen. Holt Hubert Lufts Team einen Sieg oder Remis und siegt Durbach gegen Hausach, dann wechselt zum Saisonfinale nochmals die Spitze. » - Mehr