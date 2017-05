SV 08 als Entfesselungskünstler Von Hucky Krämer Faruk Karadogan stand auf einem Stuhl und spielte den Einpeitscher. Seine Teamkollegen saßen um ihn herum auf dem Rasen, der zuvor von der Kuppenheimer Offensivmaschine eindrucksvoll beackert worden war, sangen lauthals nach, feierten ausgelassen den glanzvollen 5:1-Heimsieg gegen den SV Stadelhofen, mit dem am Samstag das Abstiegsgespenst endgültig aus dem Wörtel geballert wurde - aus eigener Kraft, mit tollem Angriffsfußball und schönen Toren. Selbst wenn der FC Neustadt (5:5 beim FFC) und der SV Bühlertal (1:5 in Denzlingen) gewonnen hätten, wäre der Verbleib des SV 08 Kuppenheim im südbadischen Fußball-Oberhaus gesichert gewesen. Mit 72:81 Toren, 44 Punkten und dem zehnten Tabellenplatz nach einer Saison auf der Rasierklinge kann man rund ums Wörtel gut leben. Matthias Frieböse, der vor rund sechs Wochen Viktor Göhring als Trainer ablöste, hat dem Team neues Leben eingehaucht. Alle zogen an einem Strang, selbst die Spieler, die den Verein verlassen werden, gaben auch in ihrem letzten Spiel bis zur letzten Minute Vollgas. "Wir haben es selbst in der Hand", hatte Frieböse seinen Jungs eingeimpft. Er hielt sich im Vorfeld des Showdowns erst gar nicht mit Rechenspielen auf. Für ihn zählte nur das eigene Spiel vor heimischer Kulisse, in dem es noch einmal alles rauszuhauen galt. Und das taten seine Jungs dann auch. Schon nach fünf Spielminuten hätte es 2:0 für den SV 08 stehen können, die pomadigen Stadelhofener wurden von den aggressiven Kuppenheimern förmlich überrannt. "Unser Akku war leer, wir konnten nicht mehr hochfahren. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir als Aufsteiger eine tolle Saison gespielt haben", meinte SVS-Trainer Daniel Bistricky nach dem Abpfiff. "Riesenkompliment an meine Jungs, sie haben gleich von Beginn an gezeigt, wer der Herr im Haus ist", frohlockte sein Kuppenheimer Kollege Frieböse. Er freute sich vor allem über die schönen Tore. Dem 1:0 (20.) durch Emanuele Giardini ging ein Traumpass von Nico Westermann voraus. Das 2:0 (54.) durch Faruk Karadogan, der einen Freistoß aus über 30 Meter genau in den Winkel hämmerte, war allein das Eintrittsgeld wert. Das 3:0 (54.) durch Simon Götz fiel nach einem feinen Doppelpass. Das 4:0 (70.), wiederum durch den 08-Quirl Götz, war wie aus dem Lehrbuch. Giardini schickte Lucas Grünbacher auf die Reise, dessen Hereingabe nahm Götz volley und donnerte den Ball in den Winkel. Kurz danach musste dann 08-Torwart Timo Ullrich nach einem Schuss von Markus Kopf erstmals eingreifen. Der eingewechselte Steven Herbote erhöhte auf 5:0 (82.). Das 5:1 (90.) durch einen von Michael Schindler verwandelten Foulelfmeter - Denis Kolasinac hatten Christian Kist gefoult - ging im Kuppenheimer Jubel unter. Für einen Wermutstropfen im 08-Freudenbecher sorgte nur die Verabschiedung verdienter Spieler. Mit einer Träne im Knopfloch und einem Trikot als Geschenk wurden Ullrich (Karriereende), Giardini (SV Oberachern), Michael Werner (FV Ötigheim), Manuel Bauer, Florian Kleinschmidt, Daniel Kölmel (alle FV Würmersheim), Tom Schneider (RW Elchesheim), Herbote (SV Mörsch), Daniel Lang (Karriereende) und Westermann (Bühlertal), mit zwölf Treffern bester Torschütze, nach dem Spiel verabschiedet. Sven Büchel, Fabian Hammer (beide TSV Loffenau) und Maximilian Bachmaier (VFB Gaggenau) hatten den Verein bereits in der Winterpause verlassen. Sezer Ergün zieht's ebenfalls zum VFB. Bisher stehen Luca Alesi (SVB), Andreas Böhm (pausierte, zuvor VfB Bühl), Dejan Djuric (SV Oberachern) und Torwart Biaggio Ciuccio (SV Forbach) als Neuzugänge fest. "Wir stehen vor einem großen Umbruch", freut sich der junge Chefcoach auf die "reizvolle Aufgabe". Aber jetzt wird erst einmal gefeiert. Demnächst auf "Malle". SV 08 Kuppenheim: Ullrich - Bauer (80. Kölmel), Kleinschmidt, Kolasinac, Otto - Peter - Westermann, Karadogan (60. Schneider), Götz - Giardini (70. Tasli) - Grünbacher (74. Herbote). SV Stadelhofen: Lang - Wörner, Wendling, Savane, Kopf - Schindler - Carus-Lacolade (60. Lamm), Frammelsberger, Arnould (54. Knosp), Springmann - Salihu (70. Kist). Schiedsrichter: Kurz (Wimsheim) - Zuschauer: 300 - Tore: 1:0 Giardini (20.), 2:0 Karadogan (25.), 3:0, 4:0 Götz (54., 70.), 5:0 Herbote (82.), 5:1 Schindler (90., FE) - Beste Spieler: Giardini, Götz, Karadogan / Lang.

