Mit großer Geschlossenheit zum Happy End

In Mörsch wird der Zusammenhalt großgeschrieben. Was auch symbolisch dokumentiert wird. Zur Einstimmung wird beim Einlaufen der Mannschaften die legendäre Liverpool-Hymne "You will never walk alone" aus den Boxen geschmettert, auch wenn sich nur knapp 150 Zuschauer in der Sandgrube eingefunden haben. Und die Spieler bilden verschworen einen Kreis, der Geschlossenheit als Leitmotiv vorgibt. Einer für alle, alle für einen. Diese Einstellung hat dem kleinen Verein auch den Klassenerhalt in der Verbandsliga beschert. So wurde auch die letzte theoretische Klippe am Samstag im Heimspiel gegen Absteiger FC Waldkirch beim 2:2 locker umschifft.

Vier Siege und zwei Unentschieden in den letzten sechs Saisonspielen zeugen von gleichermaßen guter Moral und Trainingssteuerung. Als es darauf ankam, hielten sie alle zusammen beim SVM. Dabei wurde der Klassenerhalt primär erspielt denn verbissen erkämpft.

Nach vollbrachter Tat versammelte Dietmar Blicker seine glücklichen Schützlinge nochmals im Kreis und bedankte sich für die geleistete Arbeit in einer auch für den Trainer ungewohnten Mammutsaison, die jedem alles abverlangte. "Ich bin stolz auf Euch, bei unseren Rahmenbedingungen ist dieser Klassenerhalt nicht selbstverständlich. Ich bin froh, wenn ich sechs Wochen keinen Fußball mehr sehe. Und jetzt wird gefeiert."

Wobei die folgende Bierdusche für ihn im Gegensatz zum Trainerkollegen Carlo Ancelotti halbwegs gemäßigt über die Bühne ging. Mörsch ist ja auch nicht Meister geworden. Der Klassenerhalt zählt angesichts der krass unterschiedlichen Verbandsliga-Verhältnismäßigkeiten indes genau so viel. Abzuwarten bleibt, ob diese Herkulesaufgabe nach den Abgängen der Leistungsträger Dennis Klemm und Dominic Riedel in der nächsten Saison weiter zu stemmen ist.

Beim Saisonausklang ließ man sich auch nach dem frühen Rückstand durch Dirani (3.) nicht mehr schocken. Mörsch suchte wie schon in den Vorwochen stets den Vorwärtsgang und wurde auch schnell mit dem Ausgleich belohnt. Abwehrmann Leon Preine war nach Flanke von Klemm per Kopf zur Stelle (11.). Allein Christof Leiss hätte im letzten Spiel sein persönliches Torkonto erheblich aufstocken können, so oft stand er im Gästestrafraum oft allein vor dem Abschluss. Doch selbst aus fünf Metern donnerte er das Leder nach einem Abpraller über die Latte (43.).

In der 48. Minute fand die Saison auch für ihn mit der Direktabnahme nach Celentano-Flanke zum 2:1 einen positiven Abschluss. Genauso schön war dann auch noch das letzte Verbandsliga-Tor des Traditionsklubs aus dem Breisgau, als Disch vor dem Strafraum volley Maß nehmen durfte und den Endstand erzielte (62.). Das Schicksal des FC Waldkirch, der im vergangenen Jahrzehnt zum festen Inventar der Verbandsliga zählte, unterstreicht, wie schwierig es für einen familiär geprägten Verein wie den SV Mörsch ist zu überleben. Umso höher ist das Happy End einzuschätzen.

SV Mörsch: Heitz, Preine (67. Pflugfelder), Baumann, Kantz (90. Schuler), Celentano, Lehel (46. Riedel), Kramer, Klemm (86. Kerling), Schmitt, Rudhart, Leiss.

FC Waldkirch: Süme, Kranich, Sanso, Bouzouina, Dick (66. Yallow), Dirani (46. Ringwald), Müller, Bayram, Karakurt, Dufner (72. Frassica), Disch.

Schiedsrichter: Hubsch (Hagenau) - Zuschauer: 150 - Tore: 0:1 Dirani (3.), 1:1 Preine (11.), 2:1 Leiss (48.), 2:2 Disch (62.) - Beste Spieler: Klemm, Celentano.