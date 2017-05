Wehrlos, chancenlos

Mit einer gehörigen Portion Optimismus traten am Samstag die Spieler, Funktionäre und Fans des SV Bühlertal die Fahrt in den Breisgau an, was ja so falsch auch gar nicht war. Zum Saison-Ausklang bestand nämlich durchaus die Chance, dass sich der SVB in Denzlingen doch noch würde retten und die Verbandsliga halten können.

Voraussetzung war eine durchaus zu erwartende Niederlage des Mitkonkurrenten FC Neustadt beim offensivstarken Vizemeister Freiburger FC. Dann hätte nämlich dem SV Bühlertal dank der besseren Tordifferenz sogar ein einziger Punkt im schönen Denzlinger Einbollenstadion zum Ligaerhalt gereicht.

Doch es kam alles ganz anders. Der SVB lieferte ausgerechnet in dieser entscheidenden Partie seine wohl schlechteste Saisonleistung ab, kaum einer der Akteure erreichte seine Normalform. Wehrlos, willenlos und chancenlos ergaben sich die Bühlertäler ihrem Schicksal und waren mit dem 1:5 sogar noch gut bedient. Torwart Christian Gudera, der Daniel Zeitvogel (Zehenbruch) vertreten musste, war es zu verdanken, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel.

Der FC Denzlingen, seit acht Spielen - bei sieben Niederlagen - sieglos, hatte jedenfalls wenig Mühe, um die Gäste in Schach zu halten. Der Aufsteiger konnte sein variantenreiches Spiel aufziehen, wie er wollte, die SVB-Spieler schauten meist teilnahmslos zu oder liefen hinterher. Das 1:0 fiel dennoch erst in der 32. Minute, als Erdem Bayram seinen Kollegen Benjamin Bierer mustergültig bediente. Zu diesem Zeitpunkt führte Neustadt beim FFC mit 2:0, die Köpfe von Bühlertals Spielern gingen nach unten - und kamen auch nicht mehr hoch. Nach einer Attacke von Christian Schmidt (43.) - der dafür Gelb-Rot sah - an Rino Saggiomo verwandelte der Gefoulte schließlich den fälligen Elfmeter (44.) selbst zum 2:0. In Freiburg stand es da 2:3, was nicht gerade für Aufmunterung sorgte.

Auch nach der Pause dominierte Denzlingen, obwohl Saggiomo (53.) die Rote Karte sah. Er hatte nachgetreten. Eine Minute später die erste SVB-Chance des Spiels, nach einem Freistoß von Daniel Schmidt köpfte Manuel Kirschner Torwart Niklas Schindler auf der Flucht an. Bierer (60.) und der starke Aldemir (70.) erhöhten auf 4:0, ehe Amir Memisevic (86.) der unverdiente Ehrentreffer gelang. Für den Schlusspunkt sorgte Lucas Knopf, der per Spitzkick den Endstand erzielte (90.).

Die Enttäuschung beim SVB war natürlich riesengroß, Trainer Michael Santoro suchte nach Worten: "Ich bin weder als Spieler noch als Trainer abgestiegen. Das muss ich erst einmal verkraften. So ein Gefühl kenne ich noch nicht." Auch Kapitän Sebastian Keller war geschockt: "Heute waren wir wie gelähmt. Wir haben nichts gezeigt, was uns während der Runde oft ausgezeichnet hat. Wir hätten nicht mehr Punkte holen müssen, sondern gegen andere Gegner." Spielleiter Thorsten Werner fügte hinzu: "Wir haben gegen unsere eigentlichen Konkurrenten zu wenig Punkte geholt. Man hat auch gesehen, dass wir personell am Ende waren." Und Vorstand Norbert Welle fügte hinzu: "So, wie wir heute gespielt haben, hatten wir den Klassenerhalt auch nicht erdient. Unser Problem war die Offensive."

Tatsächlich abgestiegen ist der SVB, weil der Kader in der Breite zu wenig Qualität besaß. Vor allem in der Abteilung Attacke krankte es heftig, da Memisevic lange verletzt war. Verletzungspech kostete in der wichtigen Phase vor der Winterpause, als Kirschner, Sebastian Keller, Seifermann, Moritz Keller, Jonas Knobelspies und Fianke wechselweise fehlten, einige Punkte. Und nach dem Winter waren die Remis gegen Pfullendorf, Neustadt und Mörsch einfach zu wenig. So reichte es am Ende doch nicht.

FC Denzlingen: Schindler - Steigert, Margenfeld, Stuckart (75. Yurttas), Schweiger - Bayram, Gremmelspacher, Lengner (75. Dichtel), Saggiomo, Aldemir (71. Knopf), - Bierer (68. Mandzo).

SV Bühlertal: Gudera - Litterst (80. Fritz), Kirschner, Ch. Schmidt, D. Schmidt - Seifermann, S. Keller, Mo. Keller, Grafe (32. Welle) J. Knobelspies (80. Alesi) - Ma. Keller (60. Memisevic).

Schiedsrichterin: Samira Bologna (Angelbachtal) - Zuschauer: 100 - Tore: 1:0 Bierer (32.), 2:0 Saggiomo (44., FE), 3:0 Bierer (60.), 4:0 Aldemir (70.), 4:1 Memisevic (86.), 5:1 Knopf (90.) - Gelb-Rote Karten: Saggiomo (53) - Ch. Schmidt (43.) - Gelbe Karten: Bierer - Ch. Schmidt, Kirschner - Beste Spieler: Aldemir, Bierer - Gudera.