Puma Kuppenheim müht sich zum Sieg

In den beiden Samstagsspielen der Motoball-Bundesliga setzten sich jeweils die beiden Favoriten auf unterschiedliche Weise durch: Während der MSC Ubstadt-Weiher klar in Budel gewann, musste der MSC Puma Kuppenheim in Philippsburg schwer kämpfen. Der MSC Comet setzte sich am Sonntag deutlich gegen den MSC Malsch durch.

Der MSC Puma Kuppenheim musste in Philippsburg lange einem Rückstand hinterher laufen. Sergej Karst brachte die Hausherren in der 21. Minute mit 1:0 in Führung. Diese war nicht unverdient, denn Philippsburg hatte sich gut auf den Favoriten eingestellt. Da es spielerisch nicht lief, musste sich der MSC Puma zurück in die Partie kämpfen. Max Schmitt war es aufseiten der Gäste zu verdanken, dass Kuppenheim doch noch als Sieger vom Platz gehen konnte. Der Puma-Akteur rettete den Favoriten mit drei Toren (46., 58., 62.). Zum Ende des vierten Viertels sah Dominik Mückenhausen auf Gästeseite noch die Rote Karte. Durch den Sieg bleibt der MSC Puma Kuppenheim am Spitzentrio dran.

Einen verdienten Sieg feierte der MSC Ubstadt-Weiher in seinem Auswärtsspiel in den Niederlanden. Der deutsche Meister stürmte mit einem 8:4-Erfolg an die Tabellenspitze der Motoball-Bundesliga Süd. Für die wacker kämpfenden Holländer waren Stan Loijmans, Nick Evers, Bart Hompes erfolgreich sowie ein Eigentor von Ubstadt-Weiher. Die Torschützen für die Spargelstädter waren Marco Weis (4), Luca Böser (3) und Kevin Gerber (2).

Am Sonntagnachmittag setzte sich der MSC Comet Durmersheim klar mit 11:1 gegen den MSC Malsch durch. "Es war ein verdienter Sieg mit einer guten Mannschaftsleistung von uns", meinte Norman Brunner nach der Partie. Er selbst konnte drei Treffer (1., 29., 32.) zum Sieg beisteuern. Die weiteren Treffer erzielten Jonas Burger (8., 38.), Dennis Ring (41., 50.) und Daniel Kranefeld (40., 52., 63., 64.). "Malsch hat gut gekämpft, aber wir waren die klar bessere Mannschaft", so Brunner. Das Ehrentor für die Gäste erzielte Norman König in der 18. Minute.(tm)