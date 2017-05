Schumi läuft allen davon Noch am Vortag sorgte ein Blick aus dem Fenster für Sorgenfalten bei den Verantwortlichen des BGV-Hundseck-Berglauf. Dauerregen und heftige Unwetter waren keine guten Vorboten für den Wettkampf am Samstag. Insbesondere für Teilnehmer, bei denen der Leistungsgedanke nicht an erster Stelle steht, die keine Platzierung in der Serienwertung, dem Schwarzwald-Berglauf-Pokal, zu verteidigen haben, ist das Wetter der ausschlaggebende Faktor, sich für eine Teilnahme zu entscheiden. "Am Wettkampftag melden sich bei gutem Wetter mehr als ein Drittel der Teilnehmer noch nach", weiß Organisationsleiter Ralf Fischer zu berichten. Als am Samstagmorgen die Sonne schließlich über Bühlertal lachte, kehrte Zuversicht ein. Genau 200 Läuferinnen und Läufer kamen ins Ziel, und dass in einem Jahr, in dem keine Meisterschaft im Rahmen des Laufes ausgetragen wurde. Bürgermeister Hans-Peter Braun betätigte den Abzug der Startpistole und gab damit zunächst die Strecke für die Mountainbiker frei, die am MTB-Hill-Climb vom RSV Falkenfels Bühlertal teilnahmen. Den Startschuss zum Berglauf gab Susanne Seebacher in ihrer Funktion als neue Vorsitzende des Turnvereins Bühlertal. Sonnenschein, bei gleichzeitig kühlen und damit leistungsförderlichen Temperaturen, machte das Rennen der Läufer schnell. Lediglich 43:16 Minuten benötigte der Tagessieger Bruno Schumi von der LG Brandenkopf um 9,5 Kilometer und 776 Höhenmeter zurückzulegen. Nachdem er sich beim Kandelberglauf noch hinter Yossief Tekle, einem aus Eritrea stammenden Weltklassebergläufer einreihen musste, war am Hundseck der Weg frei zum Gesamtsieg. Damit festigte er auch seinen Führungsanspruch im Schwarzwald-Berglauf-Pokal. Auf den Plätzen folgten Maximilian von Lippe (LT Metlangen/44:01) und Marcel Schmid von der LSG Schwarzwald-Marathon in 44:08 Minuten. Kist-Boschetti sichert sich zweiten Platz Den inoffiziellen Titel des "schnellsten Bühlertälers" holte sich Ralf Kohler in 52:43 Minuten. Eine ganz besondere Leistung vollbrachte wieder Arne Haase vom veranstaltenden TV Bühlertal. Als ältester Teilnehmer (Jahrgang 1932) erreichte er nach 1:38:48 das Ziel. In der Frauen-Konkurrenz setzte sich ebenfalls Erfahrung vor Jugend durch. So konnte die bereits in der W50 startende Elke Keller von der LG Fils- tal ihre jungen Mitstreiterinnen in Schach halten. In 54:32 Minuten durfte sie ihren Tagessieg bejubeln. Große Freude beim Veranstalter verursachte die Zweitplatzierte: Im blauen TVB-Trikot erreichte Sandra Kist-Boschetti nach 56:27 Minuten das Ziel am Mehliskopfturm. Den dritten Platz sicherte sich die erst 18-jährige Franziska Schmieder von der LG Brandenkopf (57:20). Damit bleibt weiter die Frage offen, welches nun das beste Alter für einen Bergläufer oder Bergläuferin ist. Letztlich ist es doch der persönliche Einsatz und Trainings-Fleiß, die den Ausschlag geben. Persönlicher Einsatz ist auch beim TV Bühlertal gefragt, denn nach dem 41. Hundseck-Berglauf heißt beim TVB vor dem Marathon: Am 22. und 23. Juli veranstaltet der Turnverein zum 50. Mal das große Volkslaufwochenende und den 45. Schöck-Hornisgrinde-Marathon auf der Hundseck.(red)

