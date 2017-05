Alles steht wieder auf Null

Man weiß nicht welche Farbe er hatte und schon gar nicht welche Form. Laut Selbstauskunft gesichert ist lediglich, dass Oliver Kreuzer ihn betätigt hat. "Irgendwann ist einfach der Moment da, in dem man den Reset-Knopf drücken muss", hat der Sportdirektor des Karlsruher SC gestern Vormittag erklärt, also jene Taste, die gemeinhin alles löscht. Am späteren Sonntagabend sei das der Fall gewesen, nur ein paar Stunden nach dem für längere Zeit letzten Zweitligaspiel der Badener. Seitdem, so sagt es zumindest Kreuzer, stehe alles wieder auf Null beim KSC, was wohl heißen soll: Der Abstieg ist vorbei, der Aufstieg hat begonnen. So schnell geht das im Fußball. Mit nur einem Knopfdruck.

"Mein Ziel ist es, die Geschichte zu wiederholen", sagt Kreuzer. Was er damit meint, liegt auf der Hand, schließlich ist der KSC mit dem 51-Jährigen schon einmal in die 3. Liga abgestiegen, fünf Jahre ist das jetzt her. Damals gelang der sofortige Wiederaufstieg. Auch diesmal soll das so sein, die Geschichte soll sich schließlich wiederholen. Dass die 3. Liga in der Zwischenzeit deutlich "besser und stärker" geworden ist, stellt dabei selbst Kreuzer nicht in Abrede. Vom Ziel abbringen kann ihn das nicht. "Es gibt natürlich keine Garantie, dass wir aufsteigen. Aber wir können die Voraussetzungen dafür schaffen", sagt er diesbezüglich nur.

Der Mann, mit dem er diese schaffen soll, ist Marc-Patrick Meister, der immer noch neue Trainer der KSC-Profis. Ein ziemlich großes Personalpuzzle liegt vor den Beiden, bei Abstiegen ist das nicht selten so. Ein Teil der Profis will gehen, ein Teil soll gehen, außerdem müssen neue Spieler hinzugewonnen werden, vor allem ein paar Leistungsträger. "Wer passt zu wem? Wie passt alles zusammen? Welche Spieler sind unter Umständen auf mehreren Positionen einsatzfähig?" - das, so Meister, seien die Fragen, die es in den kommenden Tagen und Wochen zu beantworten gelte, um einen schlagkräftigen Kader zusammen zu bekommen, der auch höheren Drittliga-Ansprüchen genügen kann.

Denn dass dort ein anderer Fußball gespielt wird als in Liga zwei, steht für Meister außer Frage. "Viel mehr Umschaltsituationen" werde es geben, prophezeit der KSC-Coach, garniert mit "viel intensiveren Ballkontakten" und Zweikämpfen, "die eine große Robustheit" erfordern. Es ist eine vornehme Umschreibung dafür, dass in Liga drei schlichtweg planloser und härter gebolzt wird.

Dafür die richtigen Typen zu finden, ist in der Tat nicht einfach. Gaétan Krebs, Jonas Meffert, Manuel Torres, Hiroki Yamada, Dimitris Diamantakos und Erwin Hoffer fallen schonmal nicht darunter. Sie werden den KSC jedenfalls ebenso verlassen wie Jordi Figueras, David Kinsombi, Enrico Valentini, Franck Kom, Moritz Stoppelkamp, Yann Rolim und Florian Kamberi. Die Verträge mit den Jungprofis Niklas Hoffmann und Pierre Fassnacht wurden zudem gerade aufgelöst, ähnliches erhofft man sich bei den Personalien René Vollath und Ylli Salahi. Für Marvin Mehlem wiederum soll es ebenso Angebote anderer Klubs geben wie für Matthias Bader. Die Verträge von Bjarne Thoelke und Tim Grupp laufen zum Monatsende aus. Gerne behalten würde der KSC indes den von 1899 Hoffenheim ausgeliehenen Benedikt Gimber; bei Fabian Reese, Leihgabe von Schalke 04, scheint man sich noch nicht so ganz sicher. Als Neuzugänge fest stehen wiederum Marc Lorenz (Wehen/Wiesbaden), Alexander Siebeck (RB Leipzig II), Andreas Hoffmann (Greuther Fürth) und Keeper Benjamin Uphoff (VfB Stuttgart II).

Mit insgesamt 22 oder 23 gestandenen Spielern will Trainer Meister in die Runde gehen. Hinzu kommen sollen vier, fünf Youngsters wie Severin Buchta, Marcel Mehlem oder Florent Muslija. Kreuzers Antwort auf die Frage, auf welcher Position derzeit noch Bedarf besteht? "Überall!"