Pechvögel fordern Wonnemond

"Für den Sieg gibt es keinen Ersatz": Das ist eine alte Weisheit in diesem Sport, die immer wieder gerne zitiert wird. Es ist ja auch sonnenklar: Wer mit einem Pferd in einem Galopprennen startet, will dieses gewinnen. Um zu siegen, hat man Pferde, gewinnen wollen die Besitzer, die Trainer, die Jockeys und indirekt natürlich auch die Wetter mit ihren Einsätzen.

Die 39. Badener Meile powered by DSV Deutscher Sportverlag ist morgen am zweiten Meetingstag in Iffezheim insofern ein kurioses Duell des Favoriten mit seinen beiden Herausforderern. Der Favorit ist Seriensieger, den Herausforderern klebt das Pech gewissermaßen an den Hufen.

Zum Favoriten: Der heißt Wonnemond und ist nichts anderes als der Shooting Star in der Spitzengruppe der deutschen Pferde. Der vier Jahre alte Wallach hat das Kunststück fertiggebracht, fünf Rennen in Folge zu gewinnen. Egal wie stark die Gegner wurden, Wonnemond hat immer gesiegt. Ein 9000-Euro-Auktionskauf, der die Gegner das Fürchten gelernt hat und seine Besitzer, die Familie Wilhelm aus Bruchmühlbach-Miesau, ein ums andere Mal in Feierstimmung versetzte. Jetzt könnte es den bis dato größten Karrieresieg geben, in einem der absoluten Prestigerennen des deutschen Turfs. Seinem Trainer Sascha Smrczek aus Düsseldorf wäre das natürlich sehr recht, auch wenn er nicht euphorisch an die Sache rangeht: "Wir sind guten Mutes", sagt er.

Wonnemond ist das, was man einen Siegertypen nennt. Das fast schon krasse Gegenteil ist El Loco, der im deutschen Rennsport längst den Ruf weg hat, der "ewige Zweite" zu sein, deswegen auch als vierbeiniger Pechvogel des Jahres 2016 gilt. Zweijährig hat der Hengst aus dem Gestüt Röttgen einmal gewonnen, danach reihten sich vier zweite Plätze aneinander. Der Abstecher ins Deutsche Derby brachte mit Rang elf keine Ausbeute, danach folgten zwei dritte Plätze, ehe es in die Winterpause ging. Nach dieser erstmals wieder startend, wurde er, richtig, Zweiter! El Loco ist das Pferd aus dem Röttgener Doppelaufgebot, das sich Stalljockey Adrie de Vries ausgesucht hat, er hat sich gegen Degas entschieden. Aber Coach Markus Klug sagt: "Beide sind gut drauf." Soll heißen, Degas ist nicht zu unterschätzen. Auch er hat erst einmal gewonnen, war fünfmal Zweiter und hat mit weiteren Platzierungen Geld verdient. Noch so ein Pechvogel, der ein richtig gutes Pferd ist, nur mit dem Siegen, da hapert es ein wenig.

Im kleinen Sechserfeld der Badener Meile sind Wonnemond, El Loco und Degas die Pferde, die am stärksten einzuschätzen sind. Von den restlichen Startern könnte Palace Prince als Sieger der Baden-Württemberg-Trophy an gleicher Stelle aus dem vergangenen Oktober so etwas wie der Favoritenschreck sein.

Im Preis der Baden-Badener Hotellerie & Gastronomie (25000 Euro) kommt die Favoritin aus dem Gestüt Röttgen. Die Stute Kasalla ist eines der besten deutschen Rennpferde, aber - man ahnt es vielleicht schon: Meistens platziert. Zweimal hat die nach einer Kölner Musikband benannte Stute bis dato gewonnen, bei insgesamt zehn Starts war sie acht weitere Male in den Geldrängen. Zuletzt Dritte im Gerling-Preis in Köln, stehen alle Vorzeichen jetzt aber auf Sieg. Und der wäre mehr als verdient.