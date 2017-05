Ostertag übertrumpft Backer Zahlreiche persönliche Bestleistungen, vier Meetingrekorde, aber keine neuen Cup-Rekorde gab es beim renommierten Weit- und Dreisprung-Meeting in Weisenbach. Bei frühsommerlichen Temperaturen und guter Stimmung dank zahlreicher Zuschauer entlang der Anlaufbahn störte lediglich der immer wieder drehende Wind die Athleten. Leichtathletische Prominenz erfuhr das Meeting mit der derzeit besten deutschen Siebenkämpferin Carolin Schäfer. Die Olympia-Fünfte von Rio begleitete ihren Freund Jan Uder und stand gerne für zahlreiche Autogrammwünsche und Fotos der jungen Leichtathleten zur Verfügung. Beim Weitsprung erfolgte die Hiobsbotschaft schon im ersten Durchgang. Cup-Rekordler Jan Uder (LAZ Saarbrücken) verletzte sich beim ersten Sprungversuch und musste den Wettkampf mit Rückenproblemen aufgeben. "Mein Start bei den deutschen Meisterschaften in Erfurt soll nicht gefährdet werden, deshalb bin ich lieber vorsichtig", so der DM-Dritte des Vorjahres. Damit war beim Weitsprung der Männer der Weg frei für Kevin Nwaoha (LG Region Karlsruhe), der sich mit 7,27 Meter den Sieg sicherte. Auf Platz zwei steigerte sich Simon Walther von der TG Ötigheim auf 6,91 Meter und nähert sich stark der Sieben-Meter-Marke. Auch der Drittplatzierte, Lukas Zimmermann vom TV Bühlertal, war mit seinen 6,75 Meter zufrieden. Bei der männlichen Jugend U18 trumpfte ein weiterer Ötigheimer stark auf. Der 17-jährige Niklas Berg verbesserte seine persönliche Bestleistung auf 6,63 Meter und hatte zudem mit 6,62 einen weiteren ähnlich weiten Versuch. Tamino Hilkert (LG Olympia Lorsch) erreichte mit 6,35 Meter Platz zwei. Einen neuen Rekord gab es in der Frauenklasse. Theresa Widera von der württembergischen LG Staufen sprang mit 5,98 Meter neue Bestweite und konnte damit die geforderte Qualifikationsweite für die deutschen Juniorenmeisterschaften abhaken. Den Cup-Rekord der weiblichen Klassen verpasste sie nur um vier Zentimeter. Nina Garay (LGR Karlsruhe) sprang mit 5,75 Meter im sechsten Versuch noch auf Platz zwei. Bei der Jugend U18 siegte Leona Grimm (LG Staufen) mit 5,33 Meter, bei der Jugend U16 Hanna Altmann (SR Yburg Steinbach) mit 4,92 Meter. Der Dreisprungwettkampf der Männer war in diesem Jahr nicht so gut besetzt wie in den Vorjahren. Das lag sicherlich daran, dass am Vortag in Eppingen ein Qualifikationsspringen des Deutschen Leichtathletik-Verbandes stattfand. Mit der größten Weite des Tages sicherte sich so Maximilian Wolf (LG Staufen) den Sieg bei den Männern mit 13,71 Meter vor dem einheimischen Andreas Held (LAG Obere Murg) mit 12,26 Meter. Dazwischen reihte sich der U-20-Jugendsieger Daniel Ahlers (LGO Lorsch) mit 12,58 Meter ein. M-45-Senior Joachim Speck (TG Ötigheim) verbesserte den Meeting-Rekord seiner Klasse auf 10,50 Meter. Viel Spannung gab es in den weiblichen Klassen. Vorjahressiegerin und Cup-Rekordhalterin Carolin Backer (SG Walldorf Astoria) verpasste ihre Bestmarke um 23 Zentimeter und musste sich mit 11,57 Meter ganz knapp Lisa Ostertag (LG Staufen) geschlagen geben, die mit 11,63 Meter den Sieg holte. Freuen durfte sich bei der U16 Gloria Antonaci (Yburg Steinbach). Bei ihrem ersten Auftritt beim Weisenbacher Meeting schaffte sie mit starken 11,16 Meter sowohl die Qualifikation für die deutschen Jugendmeisterschaften als auch einen neuen Meetingrekord in ihrer Klasse. (rawo)

