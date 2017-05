Erfolg kennt keine Grenzen

Schon seit langer Zeit legt der FV Baden-Oos großen Wert darauf, Menschen mit Migrationshintergrund in den Fußballklub und mithin auch in die Gesellschaft zu integrieren. "Das soziale Miteinander ist für uns ganz wichtig", sagt Sportvorstand Thomas Fritz, in dessen Klub eine "gesunde Mischung" aus Spielern verschiedener Sprachen und Kulturen versammelt ist. Ein beispielhaftes Engagement, das nun mit dem Aufstieg in die Bezirksliga entsprechend belohnt wird. Für Thomas Fritz und seinen Bruder Wolfgang, der als gleichberechtigter Verwaltungsvorstand fungiert, geht damit ein Traum in Erfüllung.

Zwei Spieltage vor Rundenende machte der FV Baden-Oos mit dem 4:1-Sieg in Hügelsheim vorzeitig sein Meisterstück in der Kreisliga A, Staffel Süd. Mit elf Punkten Vorsprung vor dem TC Fatihspor Baden-Baden führt Oos uneinholbar die Tabelle an, hat die meisten Treffer (94) erzielt und die wenigstens Gegentore (29) kassiert. Nur dreimal hat das Team des griechischen Spielertrainers Pantelis Kalpakoglou (40) bisher verloren, nur zweimal remisiert. 23 der bisher 28 Spiele wurden gewonnen. Mit 11:0 fegte man beispielsweise den einst so ruhmreichen SC Baden-Baden vom Platz, auch das ein Indiz, wo mittlerweile das Fußballherz der Kurstadt schlägt.

Maßgeblichen Anteil am Ooser Erfolg hat die Achse aus Afrika. Im Tor steht Bariou Amoussou aus Togo, Mamaduo Jallow aus Gambia spielt Libero, davor zieht sein Landsmann Alieu Mbye im Mittelfeld die Fäden und vorne sorgt Mikail Badjie, ebenfalls aus Gambia, für die Tore (23). "Diese starke Achse war die Grundvoraussetzung für unseren Erfolg", sagt Fritz, ohne die Verdienste von Torjäger Halil Tekce (32 Treffer) und der gesamten Mannschaft schmälern zu wollen. Die Spieler aus Gambia und Togo fielen aber nicht vom Himmel, man musste sich um sie kümmern, ihr großes Potenzial erst einmal erkennen, viel Zeit (eigene Trainingsgruppe) und auch Geld in sie investieren. Das hat sich ausgezahlt. Ferner galt es, die Mannschaft auf allen Positionen gut zu besetzen. Deshalb hat der Ooser Sportvorstand in der Winterpause noch mit Sven Cupic, Gezim Tofaj und Ümit Koczak nachgebessert.

"Unsere Stärken waren zweifelsfrei die Ausgeglichenheit und die Fitness. Riesenkompliment an unseren Trainer, der immer vorangeht und Fußball lebt", meint Thomas Fritz, der als Saisonziel eigentlich Platz fünf ausgegeben hatte. Dass unter der nunmehr vierjährigen Ägide von Kalpakoglou der zweite Aufstieg nach 2013/14 (damals in die Kreisliga A) gelang, freut den sportlichen Leiter umso mehr.

Nach fast 20 Jahren ist der FV Baden-Oos nun wieder im Bezirks-Oberhaus vertreten. Und Thomas Fritz ("Unser Saisonziel ist Platz fünf") ist nicht bange, denn die Mannschaft bleibt zusammen. Fraglich ist nur noch Halil Tekce, der vom TC Fatihspor heiß umworben wird. Auch wenn der sportliche Leiter davon ausgeht, dass der Torjäger "zu 80 Prozent" in Oos bleibt, hat er sicherheitshalber mit Oleg Fischmann (SV Staufenberg/19 Saisontreffer) einen weiteren Goalgetter verpflichtet.

Der FV Baden-Oos ist gut aufgestellt - und zwar nicht nur im Seniorenbereich. Der Verein hat insgesamt 21 Mannschaften, darunter auch Mädchen und Frauen. "Wir verfügen über 20560 Quadratmeter Rasenfläche, das zieht natürlich die Kids an", weiß Fritz sehr wohl um den Standortvorteil. Er weiß nach nunmehr 25 Jahren an vorderster Front auch, dass die "Zeitfenster" im schnelllebigen Fußballgeschäft meist kurz sind. Aber jetzt gilt es erst einmal, den Augenblick zu genießen. Die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga nimmt dem FV Baden-Oos jedenfalls keiner mehr.