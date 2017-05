Medaillenregen für den KRS Rebland Äußerst zufrieden zeigten sich die Nachwuchsfahrerinnen des KRS Rebland mit dem Abschneiden bei den badischen Meisterschaften der Schüler im Kunst- und Einradfahren, die am vergangenen Sonntag in Gutach stattfanden. Neben den Landestiteln ging es dabei auch um die Qualifikation zu den deutschen Meisterschaften, die in drei Wochen in Augustdorf stattfinden. Lena Doll, Anne Strohmeier, Kathi und Mara Häberle gingen im 4er Kunst- und im 4er Einradfahren an den Start und zeigten sich bestens aufgelegt und eingestellt. Moralische Unterstützung erhielten sie dabei von den deutschen Jugendmeistern Annika Fritz, Katharina Jörger und Nele Strohmeier. Sehr konzentriert begannen sie ihre Darbietung beim 4er Kunstfahren, bei einem Griffwechsel verloren sie jedoch ihre Körperspannung und plötzlich standen alle Vier neben ihren Rädern auf dem Boden. Sie ließen sich davon aber nicht durcheinanderbringen, sondern zogen den Rest des Programms souverän durch und konnten mit neuer persönlicher Bestleistung den zweiten Platz hinter der Mannschaft aus Aach erreichen. Im 4er Einradfahren waren einige Mannschaften am Start, die aufgrund der eingereichten Schwierigkeiten nicht für den Sieg infrage kamen, so kam es am Ende wieder zum Duell mit den Sportlerinnen aus Aach, die eine sehr hohe Punktzahl vorgelegt hatten. Die Rebländerinnen konnten jedoch kontern und steigerten ihre eigene persönliche Bestleistung um fünf Punkte, so dass sie am Ende mit einem Punkt Vorsprung gewannen. Mit dieser Punktzahl schoben sie sich auf den ersten Platz der Qualifikationsrunde und sind bei den deutschen Meisterschaften startberechtigt. Nach einigen Jahren konnte sich mal wieder eine Einzelsportlerin für die Landesmeisterschaft qualifizieren. Hannah Schneider ging bei den Schülerinnen bis zehn Jahren an den Start. In einem großen Starterfeld durfte sie im zweiten Block an den Start gehen. Gleich zu Beginn musste sie das Rad verlassen, ließ sich davon aber nicht durcheinander bringen und machte keine weiteren Fehler mehr. Selbst die neue Höchstschwierigkeit, den Kehrlenkerstand, zeigte sie fehlerfrei und steigerte ihre eigene persönliche Bestleistung um vier Punkte. Bis zum Ende des Tages konnte nur noch eine Sportlerin aus Prechtal diese Punktzahl überbieten. Groß war die Freude über den überraschenden zweiten Platz. Neben der begehrten Medaille wurde sie von den Landestrainern für den Auswahlkader nominiert, und kann nun zusätzliche Trainingseinheiten in Tailfingen wahrnehmen.(red)

