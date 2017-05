Der Spaß steht im Vordergrund "Leichtathletik macht Spaß!" Das sah man den rund 250 Kindern, die sich beim ersten Wettkampf des Kinderleichtathletik-Cups des Kreises Rastatt/Baden-Baden/Bühl im Jahnstadion in Bühl tummelten, förmlich an. 30 Meter-Sprint, Hindernisstaffel, Ziel-Weitsprung und Drehwurf standen für die Altersklasse U8 auf dem Programm. Der Kampf um die ersten Plätze brachte viel Spannung, keine Mannschaft konnte sich entscheidend absetzen. Der TV Haueneberstein gewann den Ziel-Weitsprung und den Drehwurf, der SR Yburg Steinbach den Sprint und der SCL-Heel Baden-Baden die Hindernisstaffel. Am Ende lagen der TV Haueneberstein und der SCL-Heel Baden-Baden mit jeweils sieben Platzpunkten gleichauf. Der SR Yburg Steinbach folgte nur knapp dahinter mit neun Punkten. Die Klassen U10 und U12 dominierte wie schon im Vorjahr der SR Yburg Steinbach. Die Kinder aus dem Rebland gewannen in U10 die Hindernisstaffel, den Weitsprung und den Schlagwurf. Im Sprint war der SCL-Heel vorne, beim Stabweitsprung der TV Gernsbach. In der Gesamtrangfolge gewann Yburg I mit elf Punkten knapp vor Yburg II mit zwölf Zählern. Gernsbach lag als Dritter (17) bereits deutlich zurück. In U12 siegten die Steinbacher Kinder im Sprint, in der Hindernisstaffel, beim Weitsprung und beim Drehwurf. Lediglich beim Stabweitsprung lag Gernsbach vor Steinbach. Somit hatten die Yburg-Kinder mit sechs Punkten am Ende auch souverän die Nase vorne, gefolgt von Gernsbach (12) und dem TV Bühl (16). Mannschaftsergebnisse: U8: 1. TV Haueneberstein und SCL-Heel Baden-Baden je 7 Punkte, 3. SR Yburg Steinbach I 9, 4. SR Yburg Steinbach II 15, 5. LG Hardt Bietigheim 19, 6. TuS Hügelsheim 21; U10: 1. SR Yburg Steinbach I 11 Punkte, 2. SR Yburg Steinbach II 12, 3. TV Gernsbach I 17, 4. TV Haueneberstein 18, 5. SCL-Heel Baden-Baden rot 24, 6. SCL-Heel grün 26, 7. TV Iffezheim 29, 8. TS Ottersdorf 43, 9. TV Gernsbach II 44, 10. SR Yburg III 47; U12: 1. SR Yburg Steinbach I 6 Punkte, 2. TV Gernsbach 12, 3. TV Bühl 16, 4. SR Yburg II 21, 5. SCL-Heel Baden-Baden 28, 6. TG Ötigheim 29, 7. TS Ottersdorf 32, 8. TV Iffezheim 36. (rawo)

