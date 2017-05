"Alles hat gepasst"

Der Fußball schreibt die verrücktesten Geschichten. Da leistet sich der SV Neusatz am vergangenen Wochenende seine erste Saisonniederlage (2:4 in Haueneberstein) - und wird dennoch dank der Schützenhilfe des SV Altschweier (3:2-Sieger gegen den SV Sasbachwalden) vorzeitig Meister der Kreisliga B, Staffel 5. Ausgerechnet der Meistermacher aus Altschweier gastiert nun am Sonntag im Felsenrain-Stadion, da wird man es gemeinsam so richtig krachen lassen. "Wahnsinn, wie bestellt", jubelt der Vorstand Sport des SV Neusatz, Jürgen Albrecht, nach dem Erreichen des Saisonziels von einer zentnerschweren Last befreit.

Am Titelgewinn des SV Neusatz, der damit nach sieben langen Jahren wieder in die Kreisliga A zurückkehrt, gibt es nichts zu deuteln. Zwei Spieltage vor Rundenabschluss führt der SVN die Tabelle mit acht Punkten Vorsprung vor dem SV Sasbachwalden an, stellt bis dato die zweitbeste Offensive (84 Tore) der Liga und verfügt über die stabilste Defensive (25 Gegentore). Der einen Niederlage stehen 20 Siege und vier Unentschieden gegenüber. Besonders in der Fremde trumpften die Neusatzer groß auf. 31 Punkte ergatterte man auswärts, Sasbachwalden nur deren 23. Die Heimbilanz (jeweils 33) der beiden Kontrahenten ist dagegen ausgeglichen.

Die Väter des Erfolgs sind Marcel Halfmann und Manuel Bäuerle. Der 28-jährige Halfmann ist Trainer und Torjäger in Personalunion. Sage und schreibe 45 Treffer - mehr als die Hälfte aller SVN-Tore - hat Halfmann, der vom Verbandsligisten SV Waldkirch kam, in seinem ersten Trainerjahr erzielt. Beim Kehler FV hatte er zwei Jahre lang auch Oberliga-Luft geschnuppert, davor beim SV Linx und beim SV Oberachern höherklassig gespielt. Schwere Knieverletzungen hatten ihn jedoch immer wieder zurückgeworfen. Im Alter von 19 Jahren gab der Sport- und Gymnastiklehrer schon einmal ein kurzes Gastspiel beim SV Neusatz, und bereits damals hat er versprochen, dass er irgendwann zurückkommen wird. Jetzt ist er da - und mit ihm der Erfolg.

Sein kongenialer Partner ist Manuel Bäuerle. Der 34-Jährige ist Trainer und Abwehrchef in Personalunion. "Wir wollten aus privaten und beruflichen Gründen eine Zweierlösung auf der Trainerposition. Dann hat es sich mit Marcel, den ich schon als jungen Spieler kannte, so ergeben, und alles hat gepasst", sagt Bäuerle, dessen Stimme nach den Jubelarien noch etwas angeschlagen ist. Eigentlich dürfte man seiner Meinung nach aus dieser Mannschaft überhaupt niemanden hervorheben, "hier ist dieses Jahr einfach jeder für den anderen eingesprungen". Das Team stand immer an erster Stelle. Eine Lobeshymne singt er jedoch auf Spielmacher Ardian Rukiqi, der aufgrund von Verletzungssorgen (vier Kreuzbandrisse in der Vorbereitung) im Alter von 41 Jahren noch einmal seine Kickstiefel schnürte und laut Bäuerle eine überragende Runde spielt. Ein großes Lob gebührt ebenfalls den Spielern aus der zweiten Reihe, die stets ihre Leistung abgerufen haben, wenn sie gebraucht wurden.

Der SV Neusatz hat eine junge Mannschaft, die Routiniers wie Hans-Georg Seifermann, Rukiqi, Bäuerle und Halfmann einfach noch braucht. In der Kreisliga A freut man sich nun auf die vielen schönen Derbys. Der SVN setzt auch weiterhin auf die eigene Jugend, spektakuläre Neuzugänge wird es nicht geben. "Auch wenn wir vor einer schweren Saison stehen, sind wir guter Dinge, dass wir den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen können. Auch hier wollen wir den eingeschlagenen Weg weiter verfolgen, aber das tun wir mit unseren eigenen Leuten", macht Bäuerle unmissverständlich klar. Am Sonntag ist jetzt aber erst einmal Party angesagt. Mit dem "Meistermacher" SV Altschweier als Ehrengast.