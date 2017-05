Offene Meisterfrage

Der Titel wird im Fernduell zwischen dem SV Oberachern II (59 Punkte) und dem SV Sasbach (57) ausgespielt. Der Spitzenreiter ist in Unzhurst zu Gast, der Tabellenzweite beim SV Ulm. Oberachern (+33) geht mit der gegenüber Sasbach (+19) wesentlich besseren Tordifferenz und deshalb als Favorit ins Saisonfinale. Denn dem SVO reicht - theoretisch zwar nicht, aber praktisch schon - ein Unentschieden beim VFB zum Titelgewinn und direkten Aufstieg in die Landesliga. Ihr Vorrundenspiel gegen Unzhurst hat Oberacherns Reserve allerdings 0:2 vergeigt. Um nicht auch im Engert eine böse Überraschung erleben zu müssen, wird eine konzentrierte und engagierte Leistung nötig sein. "Mit den guten Leistungen und Ergebnissen der letzten Wochen im Rücken", so Trainer Stefan Geppert, der SVO ist seit zehn Spielen ungeschlagen, "sollten wir stabil genug sein, den noch nötigen Punkt einspielen beziehungsweise die Meisterschaft auch mit einem Sieg eintüten zu können."

Auch Sasbach darf sich in Ulm natürlich keine Nachlässigkeiten erlauben. Die Hausherren haben zwar nur eins ihrer letzten sechs Spiele gewonnen, in diesem Zeitraum aber auch nur einmal verloren - 1:3 in Oberachern. Um "da zu sein", wie SVS-Spielertrainer René Retsch schon vor dem vorletzten Spieltag sagte, wenn Oberachern kurz vor dem Ziel doch noch stolpern sollte, muss Sasbach seinen Vorrundensieg gegen den SVU (1:0) auf dessen Platz bestätigen.

Die Entscheidung, wer die Saison 2016/17 auf dem drittletzten Tabellenplatz beendet, fällt zwischen Muggensturm (32 Punkte) und Lichtental (34). Die besseren Aussichten, zumindest vom Papier her, nicht darauf angewiesen zu sein, dass sich der Vizemeister in den Aufstiegsspielen zur Landesliga gegen den Zweiten der Bezirksliga Offenburg durchsetzt, und die Abstiegsgefahr aus eigener Kraft bannen zu können, hat Muggensturm. Der FVM hat gegen Forbach Heimrecht. Lichtental hingegen ist beim Tabellendritten Kappelrodeck-Waldulm zu Gast. "Wir wissen, um was es geht und haben unser Schicksal selbst in der Hand", sagt FCL-Coach Lars Kunz, der wieder mit Isa Hacalar (zurück aus den Flitterwochen) und Joel Schnurr rechnen kann. Mit Artur Schmidt und Marcus Hörner fallen jedoch wichtige Spieler aus. Auch Dirk Friedmann (Zerrung) wird wohl nicht zur Verfügung stehen.

Weil Muggensturm darauf angewiesen ist, dass der FCL in Kappelrodeck verliert, bezeichnet Bertram Hörth, der Spielausschussvorsitzende des FV, Muggensturms "Ausgangsposition" als "ungünstig." Die Gastgeber glauben jedoch fest daran, den Höhepunkt des Sportfestes mit einem Sieg gegen Forbach feiern und vielleicht doch noch in der Tabelle am FCL vorbeiziehen zu können.(red)