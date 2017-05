Palace Prince überrascht den Trainer

Von Daniel Delius Einer der ersten Gratulanten an den ehemaligen Kollegen Jean-Pierre Carvalho nach dem Sieg von Gestüt Höny-Hofs Palace Princess in der Badener Meile war Andreas Löwe. Er hatte den jetzt fünf Jahre alten Hengst von Jugend an trainiert, ihn zu großen Erfolgen (Derbyzweiter) gebracht und noch beim Herbstmeeting 2016 in Iffezheim mit ihm die Baden-Württemberg-Trophy gewonnen. Löwe hat seinen Stall zu Jahresbeginn an Andreas Suborics übergeben. Eigentlich müsste Palace Prince dort noch stehen. Eigentlich. Denn Besitzer Manfred Hellwig - am Donnerstag nicht vor Ort - entschied sich für einen Trainerwechsel, von Köln aus ging das Pferd nach Bergheim, dort, wo Jean-Pierre Carvalho arbeitet. Der Grund dafür hat seinen Ursprung im Ausgang der Goldenen Peitsche 2016 und jetzt wird es kompliziert: Als Erster war damals, bei der Großen Woche Donnerschlag durchs Ziel gegangen, er gehört Hellwig, wurde aber von der Rennleitung disqualifiziert. Weil Andras Suborics, der das viertplatzierte Pferd geritten hatte, vor den Turfschiedsrichtern aussagte, er sei von Donnerschlag behindert worden. Das Hellwig-Pferd bekam das Rennen zwar in der nächsten Instanz wieder zurück, doch der Groll des Besitzers auf Suborics war da - so gibt es kein Pferd vom Höny-Hof bei dem Jungtrainer mehr. Jean-Pierre Carvalho nahm die Chance gerne entgegen, doch über den Erfolg von Palace Prince war er dann doch etwas überrascht. "Er benötigt weichen Boden und längere Distanzen", sagte er im Vorfeld, doch sein Pferd hat das irgendwie nicht mitbekommen. Das Geläuf am stark besuchten Vatertag war "schnell, aber perfekt", so Jockey Adrie de Vries, Carvalho war dann nach dem Rennen denn auch gleich anderer Meinung. "Es hat alles für ihn gepasst, Boden und die Strecke", gab er zu Protokoll, "man darf ja nicht vergessen, dass er im Deutschen Derby auf gutem Boden Zweiter war." Ein Gruppe-I-Rennen in Frankreich könnte langfristig ein Ziel sein, vorerst wird man weiter in Deutschland starten. Es war ein kluger Ritt vom formstarken Filip Minarik ("Schon mit einer Platzierung wäre ich zufrieden gewesen"), der auf dem mit 75:10 letzten Außenseiter den Kollegen Andrasch Starke sicher in Schach halten konnte. Dessen Trainer Markus Klug haderte mit "dem wieder einmal zweiten Platz in einem großen Rennen", doch unzufrieden war er sicher nicht. Eher mit dem stark gewetteten El Loco, der nach langer Führung nur Letzter wurde. Auf gerade einmal 23:10 war Wonnemond heruntergewettet worden, er tat sich auf dem Boden schwer, kam erst spät besser ins Rollen. Besitzer Klaus Wilhelm war trotzdem zufrieden. "Wenn man Dritter in einem solchen Rennen ist, dann ist es für einen kleinen Stall doch ein Traum."

