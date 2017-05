Weingötz sahnt drei Titel ab

Das Karate Dojo Makoto Baden-Baden konnte mit Laura Baudisch (Gruppe zwölf bis 13 Jahre), Luisa Lentze und Jacqueline Geromüller (16-17 Jahre), Luca Weingötz und David Matz (18-20 Jahre) sowie Jakob Schmidt (ab 21 Jahre) mit einem wettkampferfahrenen Team zu der Meisterschaft reisen.

Laura Baudisch, die bereits auf zahlreichen Regionalturnieren Erfahrung sammeln durfte, zeigte sich zum Auftakt in Topform und wurde im freien Kampf (Kumite) in ihrer Altersgruppe nach spannenden Begegnungen deutsche Vizemeisterin. Jacqueline Geromüller und Luisa Lentze präsentierten sich ebenfalls kampfstark und belegten in einer Kampfgemeinschaft mit Jule Zimmermann (Freiburg) in den Team-Wettbewerben der Disziplin Kata den zweiten Platz und im Kumite den dritten Platz. Lentze sicherte sich zudem in der Einzelwertung den vierten Platz in Kata.

Schmidt, Weingötz und Matz konnten ebenfalls ihre Erfahrung ausspielen und erkämpften sich als Mannschaft in einem starken Teilnehmerfeld den Vizetitel in Kata bei den Erwachsenen. Im Kumite-Team wurden Matz und Weingötz durch den Magdeburger Paul Bosse unterstützt und machten dort den Meistertitel bei den 18- bis 20-Jährigen perfekt. Angespornt von den Mannschaftssiegen ließ sich Weingötz auch in den Einzeldisziplinen nicht stoppen und landete einen Hattrick, indem er sich in beeindruckender Weise noch die deutschen Meistertitel im Kata- und Kumite-Einzel erkämpfte.

David Matz ließ in den Einzel-Wettbewerben ebenfalls nichts anbrennen und musste sich in einem spannenden Finale lediglich seinem Vereinskameraden Luca Weingötz knapp geschlagen geben. Der Kurstädter konnte sich am Ende demnach über Silber im Kumite und Platz vier in Kata freuen.

In den umkämpften Kumite-Teamwettbewerben der Männer unterstützte Jakob Schmidt seinen Heimatverein aus Wattenscheid und konnte ebenfalls einen deutschen Meistertitel feiern.

Cheftrainer Pascal Senn und Betreuer Andreas Rosga konnten auf eine stolze Bilanz ihrer Schützlinge von viermal Gold, viermal Silber, einmal Bronze und zwei vierte Plätzen blicken.(red)