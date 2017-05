Göder stößt über 19 Meter

Dass akademische und sportliche Höchstleistungen sich nicht ausschließen, zeigten die Leichtathletinnen und Leichtathleten bei den deutschen Hochschulmeisterschaften in Kassel. Sehr gut in Szene setzen konnten sich auch die drei Teilnehmer aus dem Leichtathletikkreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl mit drei Podiumsplatzierungen in Gold, Silber und Bronze.

Zum ersten Mal in dieser Saison übertraf Kugelstoßer Bodo Göder (SR Yburg Steinbach) im Trikot der Hochschule Ansbach die 19-Meter-Marke. Im fünften Durchgang wuchtete er die 7,26 Kilogramm schwere Eisenkugel auf 19,07 Meter und setzte sich an die Spitze der Konkurrenz. Und die war mit dem Zweiten und Dritten der deutschen Rangliste, Dennis Lewke (Magdeburg) und Jan Josef Jeuschede (Leverkusen), stark besetzt. Doch die beiden mühten sich im sechsten Durchgang vergebens, am Steinbacher vorbei zu kommen. Lewke kam mit 18,89 Meter noch etwas heran, Jeuschede blieb mit 18,14 Meter weit unter Normalform. Und Göder konnte im sechsten Versuch mit 18,90 Meter nochmals einen guten Versuch hinlegen. In der deutschen Bestenliste blieb Bodo Göder damit zwar Vierter, doch den Titel des deutschen Hochschulmeisters schnappte er den beiden vor ihm Platzierten weg.

Göders Vereinskamerad Sascha Graf (KIT Karlsruhe) hatte es beim Speerwerfen mit Andreas Hoffmann (Mannheim), dem Drittplatzierten der Weltjahresbestenliste (88,79 Meter), ebenfalls mit einem "Schwergewicht" zu tun. Der Steinbacher holte das Optimale heraus, schleuderte sein Arbeitsgerät auf 70,51 Meter und holte sich hinter Hoffmann die Vizemeisterschaft. Der haderte nach seinen 84,02 Metern etwas mit dem erschwerenden Rückenwind.

Beim Hochsprung der Frauen war außer der WM-Sechsten Marie-Laurence Jungfleisch die komplette deutsche Spitze am Start. Die Ötigheimerin Anne Klebsch (PH Ludwigsburg) kam gut in den Wettkampf hinein, musste aber bei 1,81 Meter drei Mal anlaufen, bevor sie diese Höhe überqueren konnte. Die anschließenden 1,84 waren dann zu hoch. Die Berlinerin Jossie Graumann, in der Halle schon über 1,92 Meter gesprungen, scheiterte ebenfalls an dieser Höhe - sie hatte jedoch die 1,81 im ersten Versuch übersprungen und wurde Zweite. Den Titel holte sich Imke Onnen (Hannover 96/TU Braunschweig), die 1,87 Meter überqueren konnte und damit Anne Klebsch vom zweiten Platz der deutschen Bestenliste verdrängte.(rawo)