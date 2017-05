Iquitos macht viele glücklich Von Klaus Göntzsche Die Geschichte um dieses Pferd ist anrührend. Sie ist aber auch der Beweis dafür, niemals aufzugeben und auch dafür, wie schön Galopprennen sein können. Gestern Abend hat Boris Becker im Casino Baden-Baden den Hengst Iquitos als "Galopper des Jahres 2016" geehrt, morgen tritt das Pferd im Großen Preis der Badischen Wirtschaft an. Mit Andrasch Starke, doch mit den Erfolgen von 2016 sind zwei andere Jockeynamen verbunden. Norman Richter und Ian Ferguson. Der aus der ehemaligen DDR stammende Norman Richter ritt ihn (sehr gut) im Großen Preis beim Frühjahrs-Meeting. Schon zu diesem Zeitpunkt war Richter ein kaum noch gefragter Reiter, was sich bis heute kaum geändert hat. Trainer Hans-Jürgen Gröschel vertraute ihm trotzdem. Später folgte eine etwas merkwürdige Erklärung des Trainers, warum er ihm danach das Vertrauen entzog. Richter war ihm zu leicht, er wollte dem Pferd das viele Blei als sogenanntes "totes Gewicht" ersparen und es folgte mit dem Schotten Ian Ferguson ein Reiter, der hierzulande schon total von der Bildfläche verschwunden war. Im Grunde war er vergessen. Drogenprobleme, langfristige Sperren, er verschwand gen Dubai. Iquitos und der Sieg im Großen Preis von Baden rückten ihn wieder in den Blickpunkt des Geschehens. Ian Ferguson hatte die Botschaft der Sperren, die Phasen der Vernehmungen und die Ängste nicht vergessen. In einem Gespräch nach dem Sieg in Iffezheim gestand er: "Eigentlich hat mir Herr Siemen das Leben gerettet." Der langjährige Sicherheitschef des Dachverbandes und frühere BT-Mitarbeiter hatte die Ermittlungen gegen Ferguson geführt, und auch die Sperren gefordert. Derzeit leidet der 46-jährige Ferguson an einer Herzerkrankung, die Chancen der vollständigen Genesung stehen aber gut. Ungewöhnlich ist auch die Vita des Pferdes. Er stammt aus dem Gestüt Evershorst der Familie Buhmann aus Langenhagen. Dort ist er am 22. Mai 2012 zur Welt gekommen. Seine Mutter Irika wurde vom Schlenderhaner Derbysieger Adlerflug gedeckt, den Sprung dazu hatte Walter Buhmann auf einer Auktion in Bad Harzburg erworben. Aufgrund des späten Geburtsdatums wurde Irika danach nicht gedeckt und verkauft. Dass man sich überhaupt von Iquitos ' Mutter trennte, hatte seinen Grund in Verkleinerungsabsichten. Als Erika Buhmanns Sohn Walter (66) das Gestüt Evershorst vor 13 Jahren übernahm, blieben zwei Stuten aus der I-Familie bei der Senior-Chefin, eine davon sollte abgegeben werden. Es traf Irika. Der Verkauf von Iquitos an den Stall Mulligan mit ihrem Sprecher Werner Gerhold wurde tatsächlich auf einer Weihnachtsfeier angebahnt. Vollzogen wurde er später. Walter Buhmann dazu: "Es ging uns nicht in erster Linie um den Preis. Wir wollten das Pferd im Gröschel-Stall halten." Dieser besondere Trainer mit großer Familientradition in Dresden neigt dazu, sich selbst als "Provinztrainer" zu bezeichnen. Die Karriere des 73-Jährigen war auf den letzten Metern der Zielgerade, die Rente wird längst überwiesen. Zu Tränen gerührt und letztlich auch total stolz auf das Erreichte mit Iquitos wurde das Karriere-Ende natürlich vertagt. In Hans-Jürgen Gröschel brennt das Vollblut-Feuer unverändert. Manchmal dezent, gelegentlich aber lodert es lichterloh. Dann ist Distanz angesagt. Der Mann lässt sich nicht verbiegen. Derbysiegerin Lustige der Buhmann-Brüder Was für große Momente aber auch im Leben der 93-jährigen Erika Buhmann. Beruflich war sie eine hoch geschätzte Werksärztin beim Kekshersteller Bahlsen. Ihr schon vor vielen Jahren verstorbener Ehemann Karl-Heinrich Plinke-Buhmann war zusammen mit seinem Bruder Friedrich im Jahre 1955 der Züchter der Derbysiegerin Lustige. In der wunderbaren Derbychronik "Faszination Galopp" gibt es ein Foto von einer stolzen Erika Buhmann am Zügel von Lustige. Es wurde lange ruhig um die Evershorster Pferde. Im Gestüt unweit des Flughafens Hannover deckte der gefragte Vererber Areion erfolgreich viele Stuten. Es war gut zu tun dort, wo gern gesungen wird und auch zu Tisch gebetet. Hat ja offenbar nicht geschadet.

