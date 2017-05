Kampf mit schweren Geschützen Von Hartmut Metz Wenn es optimal läuft für die deutschen Tischtennisspieler, stehen am Ende der Weltmeisterschaften (heute bis 5. Juni) in Düsseldorf zwei Einheimische ganz oben: Rekordeuropameister Timo Boll im Doppel mit Olympiasieger und Einzel-Titelverteidiger Ma Long - und Thomas Weikert im Alleingang. Während Boll/Ma an der Platte filigran agieren müssen, kommt beim Kampf um die Präsidentschaft des Tischtennis-Weltverbandes ITTF eher schweres Geschütz zum Einsatz. Doch was dem einen chinesische Hilfe ist, könnte für den ITTF-Boss ein Katarer sein. Schien Khalil Al-Mohannadi dank monetärer Versprechen zunächst ein brandgefährlicher Herausforderer für Weikert zu sein, vollzog der Scheich nun eine überraschende Kehrtwende. Der mächtige ITTF-Vizepräsident gab seine eigene Kandidatur auf und schwenkte ins Lager des Juristen aus Limburg über. Mit dem Chef der Vereinigung der arabischen Tischtennis-Verbände schart der 55-jährige Deutsche die dortigen Delegierten und vor allem auch viele asiatische hinter sich. Das dürfte entscheidend sein, genießt Tischtennis doch auf dem größten Kontinent das höchste Ansehen. Allerdings können 226 Mitgliedsverbände beim Kongress am Mittwoch abstimmen - seit der Aufnahme von Guinea-Bissau vor wenigen Wochen ist die ITTF der erste Sportverband der Welt, der alle Länder dieser Erde umfasst. Dass die Stimme der Fidschi-Inseln genauso viel zählt wie die von Pingpong-Supermacht China, könnte theoretisch eine Chance für Jean-Michel Saive bedeuten. Der ehemalige Weltranglistenerste bleibt der einzige Gegenkandidat und tingelte durch viele Pingpong-Entwicklungsländer. Im Falle seiner Wahl würde der belgische Nationalheld, der an sieben Olympischen Spielen teilnahm, mit 47 Jahren seine Profikarriere an den Nagel hängen. Als Organisator von zahlreichen Tischtennis-Events mit seinem Bruder Philippe glaubt Saive über genügend Erfahrung zu verfügen, um Tischtennis weltweit einen Schub geben und näher an König Fußball heranführen zu können. Während Weikert (Foto: dpa) kein schlechtes Wort über die Legende Saive verliert, bezieht Al-Mohannadi klarer Stellung zu den Plänen des Belgiers: "Saive hat international noch nicht eine einzige wichtige politische Position besetzt. Deshalb glaube ich trotz seiner Verdienste als Spieler nicht, dass es gut wäre, gleich direkt auf der höchsten ITTF-Stufe zu beginnen." Hingegen habe Weikert "in seinen zweieinhalb Jahren als Präsident positive Veränderungen für unseren Sport erreicht. Ich denke, er hat es verdient, auch in den nächsten vier Jahren seine Visionen umzusetzen." Gleichzeitig unterstützt der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) die Kandidatur: "Wir sind zutiefst überzeugt, dass Thomas Weikert alles mitbringt, um den größten internationalen Fachverband der Welt zu führen", sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann. Weikert will Tischtennis nicht nur bezüglich der Präsentation des Sports und beim Marketing voranbringen. In Sachen Transparenz hat der Anwalt bereits einiges angestoßen - zum Missfallen eines neuen Feindes: Sein Vorgänger Adham Sharara "verlor das Vertrauen" in den Limburger und unterstützt nun Saive. Der Kanadier mit ägyptischen Wurzeln herrschte bis 2014 15 Jahre lang und machte laut Sport-Informationsdienst gute Geschäfte mit der Vermarktungsgesellschaft TMG. Im Zuge von Weikerts strikter Transparenz- und Good-Governance-Politik kaufte der Weltverband die TMG auf und kappte die Deals, bei denen der ITTF-Ehrenvorsitzende Sharara zuvor auf beiden Seiten aushandelte, was ihm beliebte.

