Oberachern II macht Meisterstück

Sollte dies gelingen, bliebe der FV Muggensturm vom Abstieg verschont. Bereits als Absteiger aus der Landes- in die Bezirksliga fest stand der FC Phönix Durmersheim. Aus den A-Kreisligen steigen der SV 08 Kuppenheim II sowie der FV Baden-Oos auf. Die jeweiligen Tabellenzweiten, Fatihspor Baden-Baden und FV Iffezheim, bestreiten zwei Aufstiegsspiele. Sicher aus der Bezirksliga absteigen müssen dagegen der SV Forbach sowie der SV Weitenung.

Rheingold Lichtenau -

FC Ottenhöfen 4:4.

Die Gäste legten einen schwungvollen Beginn hin, die Gastgeber freilich hielten in den richtigen Momenten dagegen, was in ein 2:2 zur Pause mündete. Auch im zweiten Durchgang hatte Ottenhöfen zunächst etwas mehr vom Spiel, ehe Lichtenau sich doch noch das alles in allem verdiente Remis sicherte. Tore: 1:0 Mack (3./FE), 1:1 Bohnert (8.), 2:1 Küpferle (27.), 2:2 Hock (37./FE), 2:3 Fuchs (49./Eigentor), 3:3 Küpferle (59.), 3:4 Bohnert (69.), 4:4 M. Klein (77.), Gelb-Rot: Faulhaber (83./Lichtenau).

FV Ottersdorf -

SV Weitenung 0:2.

Der SV Weitenung hat sich mit einem Sieg aus der Bezirksliga verabschiedet. Bei Ottersdorf indes war weitgehend die Luft raus. Hinzu kam, dass man mit zwei Aluminiumtreffern auch Pech hatte. 0:1 u. 0:2 Habich (38. u. 66.).

VfB Unzhurst -

SV Oberachern 0:2.

Ein Freistoß von VfB-Spielertrainer Marcel Stern an die Latte nach drei Minuten rüttelte die Gäste wach. Fischbach (6.) und Weisgerber (22.) sorgten quasi im Anschluss für die frühe Vorentscheidung. Danach versäumten es die Gäste zwar, den Sack endgültig zuzumachen, der später folgenden Freude über den Meistertitel tat das freilich keinen Abbruch. Tore: 0:1 Fischbach (6.), 0:2 Weißgerber (22.).

FV Bad Rotenfels -

VfR Bischweier 2:1.

Über ein Derby zum Saisonkehraus konnte sich der FV Bad Rotenfels freuen. Auch wenn es in der Partie bis zum Schlusspfiff eng blieb, war der Sieg verdient. Tore: 1:0 Benkler (45.), 2:0 Hinkelmann (66.), 2:1 Zuckriegl (77.).

SV Ulm -

SV Sasbach 1:1.

In einem zumindest in der ersten Halbzeit guten Bezirksligaspiel waren die Gastgeber jederzeit ebenbürtig. Im zweiten Durchgang plätscherte die Partie - auch im Wissen um die Oberacherner Führung in Unzhurst - dann mehr oder weniger so vor sich hin. Tore: 1:0 P. Ernst (34.), 1:1 Franzoni (44.).

FSV Kappelrodeck/W. -

FC Lichtental 2:2.

Die abstiegsbedrohten Gäste, für die die Partie mit einem Eigentor in der ersten Spielminute begann, zeigten sich jederzeit auf der Höhe des Geschehens, gerieten aber dennoch gleich zwei Mal in Rückstand. Der Ausgleich kurz vor Schluss war freilich mehr als verdient und sicherte den Klassenerhalt quasi auf den letzten Drücker. Tore: 0:1 Huber (1./Eigentor), 1:1 Fischer (51.), 2:1 Simsek (69./FE), 2:2 Klausmann (87.).

FV Würmersheim -

TSV Loffenau 2:2.

Die Gastgeber waren die spielstärkere und auch feldüberlegene Mannschaft, die verdient mit zwei Toren in Führung ging. Zwei Unachtsamkeiten in der FVW-Defensive bescherten Loffenau dann aber einen glücklichen Auswärtspunkt. Tore: 1:0 Balke (29.), 2:0 Ochs (49.), 2:1 Skubatz (61.), 2:2 Großmann (78.).

FV Muggensturm -

SV Forbach 5:0.

Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr und führten nach 24. Minuten bereits mit 3:0. Auch im zweiten Durchgang hatten die Forbacher dem Muggensturmer Offensivdrang nichts entgegen zu setzen. 1:0 Hellenbrand (13.), 2:0 u. 3:0 Klass (15./24.), 4:0 Mappes (55.), 5:0 Klass (62.). (red)