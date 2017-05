Filip Minarik: "Guignol ist doch der Beste"



Von Daniel Delius Der Wecker bei Jean-Pierre Carvalho im Hotel "Schweizerhof" in Baden-Baden klingelte am Sonntag besonders früh. Der Trainer aus Bergheim bei Köln begab sich noch vor dem Frühstück Richtung Iffezheim auf die Rennbahn, es ging um die Inspektion des Geläufs und die Frage, ob er seine Pferde auf dem schnellen Rasen würde laufenlassen. Carvalho kam bestens gelaunt an den Frühstückstisch zurück. "Es ist der beste Boden der letzten Tage", tat er kund, "die Leute haben auf der Rennbahn gut gesprengt, unsere Pferde starten." Sieben Stunden nach dieser Aussage stand er bei der Siegerehrung auf dem Podium, der von ihm trainierte Guignol hatte den Großen Preis der Badischen Wirtschaft gewonnen. Es war ein von der Spitze bestens eingeteilter Ritt des Champions. Filip Minarik hatte gleich die Führung übernommen, konterte am Ende auch den Schlussangriff des beim Jahresdebüt stark laufenden "Galoppers des Jahres" Iquitos. "Er ist einfach der Beste", kommentierte Minarik das Laufen des Fünfjährigen. Dabei hätte er Ende vergangenen Jahres beinahe den Besitzer gewechselt. Er stand, bei einem entsprechenden Angebot, auf der Verkaufsliste, doch schreckten die Interessenten nach dem Lesen des jeweiligen tierärztlichen Reports zurück - das Pferd fiel, wie es in der Branche heißt, "durch den TÜV", ist also unverändert im Besitz des Stalles Ullmann. Ein Vertreter dieses Hauses fehlte in Iffezheim, auch Gebhard Apelt, der General Manager der Schlenderhan/Ullmann-Pferde hatte die Reise nicht angetreten. Die Grand-Prix-Rennen in Deutschland und Frankreich stehen weiterhin auf dem Fahrplan des Hengstes, der auf weichem Boden "noch besser ist", wie Carvalho anmerkte. Zu seinen Aufgaben wird sicher der Große Preis von Baden zählen, ein Rennen, vor dem er vergangenes Jahr wegen einer Unpässlichkeit zurückgezogen werden musste. Der Sieger von damals lief bei seinem ersten Start in dieser Saison ein erstaunliches Rennen, Iquitos kam vom letzten Platz noch stark in die Partie, hätte Guignol fast sogar noch abgefangen. "Das ist wie ein Sieg für mich", freute sich Trainer Hans-Jürgen Gröschel, zumal seine Stallform derzeit noch nicht unbedingt aufregend ist. "Kein anderes Pferd ist bei diesem Meeting von so weit hinten gekommen", fügte er an. Allerdings zeigte Andrasch Starke, der den Fünfjährigen erstmals steuerte, auch in der Niederlage eine starke reiterliche Leistung. Anderswo war die Laune weitaus gedämpfter. Der auf 31:10 herunter gewettete Dschingis Secret musste drei Wochen nach seinem Sieg im Kölner Gerling-Preis eine deutliche Niederlage hinnehmen. "Wir haben das Rennen vielleicht doch überschätzt", gab Trainer Markus Klug zu, "es war ganz einfach nicht gut besetzt." Den schnellen Boden wollte er nicht als Entschuldigung heranziehen, "da mussten ja alle darüber", sagte der amtierende Deutsche Meister, für den das Frühjahrs-Meeting nur mäßig lief. Gar nur auf dem letzten Platz kam Va Bank ins Ziel, bei der Großen Woche 2016 noch glänzender Sieger im Preis der Sparkassen Finanzgruppe. Anschließend hatte der amerikanische Investor Barry Irwin, gestern vor Ort, einen 50-prozentigen Anteil an ihm gekauft - gewonnen hat er seitdem nicht mehr. Vom Prix de l'Arc de Triomphe, dem großen Jahresziel, ist derzeit keine Rede mehr.

