SVS-Frauen steigen auf

Seit ein paar Tagen ist es amtlich, die Fußballerinnen des SV Sinzheim steigen nach einer spannenden Saison erstmals in der Vereinsgeschichte in die Landesliga auf. Der SV Sinzheim, der 2008 seine Mädchenabteilung gründete, konnte bereits 2011 seine erste eigene Frauenmannschaft stellen. 2014 stieg man mit dieser von der Kreisliga in die Bezirksliga auf und nun schaffte das Team von Trainerin Claudia Huber erstmals den Aufstieg in die Landesliga.

Die Sinzheimerinnen konnten sich in der diesjährigen Bezirksligasaison mit zwei Punkten Vorsprung auf den FC Durmersheim durchsetzen. Bereits zur Winterpause deutet es sich an, dass diese Saison etwas Großes möglich sein könnte. Dort stand der SVS aufgrund des besseren Torverhältnisses auf Rang eins der Tabelle. Nach einem kleinen Strauchler musste man die Tabellenführung zwar an Durmersheim abtreten, doch trennte beide Teams nur ein Punkt.

Am vorletzten Spieltag kam es dann zum Spitzenspiel in Durmersheim. Sinzheims junge Mannschaft begann gleich zu Beginn der Partie druckvoll nach vorne zu spielen und überrannte die überraschten Hausherrinnen. Schnell führt Sinzheim mit 0:2, doch dann kam Durmersheim auf einmal besser ins Spiel und in der 50. Minute stand es plötzlich 2:2. Sinzheim zeigte sich davon wenig beeindruckt und fand mit dem Ausgleich nun wieder besser ins Spiel. Am Ende siegte der SVS mit 5:3 und eroberte sich die Tabellenführung zurück.

Am letzten Spieltag hatte man nun alles selbst in der Hand. Ein Sieg beim letzten Heimspiel gegen den Tabellendritten aus Gernsbach, würde die Meisterschaft bringen. Die Spannung war der jungen Sinzheimer Mannschaft anzusehen und irgendwie schien man am Anfang der Begegnung nervöser als in der Woche zuvor. Dennoch stand am Ende mit dem 6:4-Sieg die Meisterschaft fest.