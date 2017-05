Patrick Palach sechsfacher Torschütze für Taifun Mörsch

Der MBV Budel hatte im deutschen Motoball-Pokal dank eines Freiloses das Halbfinale schon erreicht, am Wochenende zogen Taifun Mörsch, Puma Kuppenheim und Ubstadt-Weiher nach.

Nach der 1:4-Hinspielniederlage stand der Taifun gegen den 1. MSC Seelze unter Zugzwang. Doch der Rekrodmeister schoss sich mit einem Schützenfest gegen die chancenlosen Niedersachsen ins Halbfinale. Am Ende stand es 14:3 für den Südligisten. Schon nach 20 Minuten stand es durch Tore von Patrick Palach (8, 15.) und Robin Faisz (9., 10.) 4:0. Damit war die Hinspielniederlage schon wettgemacht. Palach (24.) und Manuel Fitterer bauten den Vorsprung auf 6:0 aus. Im dritten Viertel fielen dann wieder mehr Tore. Faisz (41.), Fitterer (44.) und der überragende Palach (47., 56., 59.) erzielten weitere Treffer für den MSC Taifun. Dovydas Zilius (42.) und Tobias Hahnenberg (58.) konnten das Resultat für den Nordmeister ein wenig erträglicher gestalten. Nach 60 Minuten stand es 11:2 für die Badener. Im letzten Viertel ließ es der MSC Taifun etwas ruhiger angehen. Fitterer (64., 72.) und Marcel Batrenik (78.) erzielten weitere Tore für die Hausherren. Hahnenberg war in der 68. Minute noch einmal für Seelze erfolgreich. Taifun-Trainer Enrico Tritsch war nach dem 14:3 sehr zufrieden: "Das Ergebnis zeigt, dass wir eine Klasse stärker waren als unsere Gäste aus Seelze. Wir sind hungrig und wollen mehr. Halbfinale wir kommen."

Der MSF Tornado Kierspe verabschiedete sich mit einer guten Leistung und einem Sieg aus dem Pokalwettbewerb. Nach der 1:16-Hinspielniederlage lag ein Weiterkommen nicht im Bereich des Möglichen gegen Puma Kuppenheim. Mit einem 8:6-Sieg gegen den Südligisten leisteten die Tornados aber Wiedergutmachung. Die Gäste gingen durch Max Schmitt (3.) und Sven Schmidt (7.) schnell mit 2:0 in Führung. Kierspe blieb aber dran und verkürzte in der 8. Minute duch Pascal Loskand. Im zweiten Viertel drehten die Gastgeber die Partie und führten nach 40 Minuten mit 5:3 dank Toren von Loskand (26., 35.), Louis Heller (31.) und Kevin Friedrich (37.). Max Schmitt war in der 27. Minute für Kuppenheim erfolgreich. In der 60. Minute erhöhte Heller auf 6:3 für die Hausherren. Max Schmitt konnte im Gegenzug noch einmal verkürzen. Im letzten Viertel brachten Heller (62.) und Loskand (63.) den MSF Tornado endgültig auf die Siegerstraße. Benjamin Walz konnte nur noch verkürzen (75., 77.).

Am Sonntag setzte sich der MSC Comet Durmersheim mit 4:2 gegen den MSC Ubstadt-Weiher durch. Nach der 3:15-Hinspielniederlage reichte dieser Sieg jedoch nicht fürs Weiterkommen aus. Der MSC Comet ging im ersten Viertel durch Daniel Kranefeld und Jonas Burger mit 2:0 in Führung. Zur Halbzeit baute der Altmeister den Vorsprung auf 4:1 aus. Burger traf zweimal und Kevin Gerber konnte für die Spargelstäfter verkürzen. Gerber brachte seine Farben im dritten Viertel noch einmal heran. Am Ende blieb es aber beim verdienten Erfolg für den MSC Comet. Im Halbfinale trifft nun Puma Kuppenheim auf Ubstadt-Weiher, Budel erwartet Taifun Mörsch. (tm)