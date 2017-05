Würdiger Grand-Prix-Sieger Guignol Von Klaus Göntzsche Der fünfjährige Hengst Guignol mit seinem Jockey Filip Minarik war ein würdiger Sieger des Großen Preises der Badischen Wirtschaft beim Frühjahrs-Meeting 2017. Ebenso vorzeigbar war der zweite Platz des Vorjahressiegers und "Galopper des Jahres" Iquitos. Vier Längen vor Wai Key Star machten diese beiden "Höchstgewichte" das Rennen unter sich aus. Für Guignols Trainer Jean-Pierre Carvalho war es nicht nur ein Sieg in einem Gruppe-II-Rennen. Carvalho hat als Jockey in Iffezheim gearbeitet, kurze Zeit später auch als Trainer vor der Weiterreise nach Frankfurt, Frankreich und der überraschenden Berufung als Trainer der Schlenderhan/Ullmann-Pferde in Bergheim an der Erft. Niemand hatte seinen Namen auf dem "Zettel", als Wilhelm Giedt überraschend dort ausschied. Aber der in der Szene beliebte Franzose mit dem Kosenamen "Tschippi" meistert die komplizierte Aufgabe unerwartet gut. Die früher lockeren Äußerungen wurden etwas vorsichtiger, aber offenbar stimmt die Chemie mit dem einfluss- und kenntnisreichen General-Manager Gebhard Apelt. Es hat sich im Umfeld von Schlenderhan in den letzten Jahren vieles verändert. Die Besitzerin des Stalles Ullmann ist Corinna Baronin von Ullmann, die Ehefrau von Georg Baron von Ullmann, dem Sohn der letzten Schlenderhaner Gestütsherrin Karin Baronin von Ullmann. Die Probleme um die Oppenheim-Bank sorgten für so manche Verwirrung. Zum Segen des deutschen Galopprennsports und der Vollblutzucht aber nicht für das schon befürchtete Ende des Gestüts. Zurück zu Jean-Pierre Carvalho, der einst als Jockey-Nobody nach Deutschland kam: "Während der Jockeyzeit haben wir in der Hauptstraße in Lichtental gewohnt. Unser Sohn Joel ist vor 15 Jahren in der Stadtklinik Baden-Baden zur Welt gekommen", erzählt er dem BT. Den Sieger des zweiten Laufs der Champions League des deutschen Turfs (niemand vom Dachverband war vor Ort!) wird man entweder im Hansa-Preis in Hamburg oder in St. Cloud wiedersehen. Später ist der Große Preis von Baden eine Option. Mit fünf deutschen Spitzenpferden und dem enttäuschenden Polen Va Bank als Letzten war die oft erwähnte Internationalität der Rennen kaum gegeben. Dafür waren 70000 Euro zu wenig, es lohnt sich für die Ausländer kaum. Außerdem weiß niemand genau, wie sich der Brexit auswirkt. Die Baden-Racing-Geschäftsführerin Jutta Katharina Hofmeister zog dennoch eine positive Bilanz: "Es hat uns gefreut, dass trotz der brütenden Hitze am Wochenende so viele Gäste gekommen sind. Es zeigt uns, dass unsere Aktionen in der Region erfolgreich waren." Offiziell wurden 35634 Besucher registriert, 12114 als Höchstzahl davon am stimmungsvollen Donnerstag. Wie sich die Zeiten ändern: Das war früher ein absolut "heiliger" rennfreier Tag. Die über 9000 am Samstag und Sonntag waren in Anbetracht der Witterungsverhältnisse gut. Der Zustand des Geläufs wurde gelobt, trotz der Hitze gab es auch mit den Pferden keine Probleme, und für den neuen "Bahnchef" Heinrich Sievert gab es Lob. Die gefürchteten Endkämpfe an der Außenseite blieben aus. Den neunjährigen Hengst Dragoslav mit Alexander Pietsch störte die Hitze überhaupt nicht. Für seinen 75-jährigen Trainer und Besitzer Wilfried Schütz verbesserte das älteste laufende Rennpferd aus der Zucht des Gestüts Röttgen (noch zehn Prozent Züchterprämie) seine Total-Null-Bilanz bei 16 Starts auf der Heimatbahn ruckartig. Der aus der großen Schütz-Dynastie stammende Trainer hat als Reiter in Iffezheim noch Hindernisrennen gewonnen. Gewonnen hat auch der 17-jährige Iffezheimer Realschüler Thore Hammer-Hansen. Mit dem Seriensieger Hurricane Harry sorgte der Sohn von Susanne und Lennart Hammer-Hansen für den Erfolg im letzten Rennen, und auch die Oma Ingrid Prinzinger war stolz auf ihren Enkel bei dessen drittem Sieg, zwei davon mit Hurricane Harry.

