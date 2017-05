Baumgarten feiert Doppelsieg Erfolgreich auf Medaillenjagd gingen die Kreis-Leichtathleten bei den baden-württembergischen Meisterschaften der Klassen U23 und U18 in Heilbronn. Insgesamt neunmal bekamen die mittelbadischen Nachwuchssportler an den beiden Wettkampftagen Edelmetall umgehängt, davon siebenmal in Gold. Der Kampf für die U-18-Weltmeisterschaften in Nairobi/Kenia (12.-16. Juli) ist in vollem Gange, am Wochenende fügten Leia Braunagel vom SCL-Heel Baden-Baden und Nico Maier vom Sportring Yburg Steinbach ihren umfangreichen Titel- und Medaillensammlungen weitere hinzu. In Heilbronn waren beide in ihren Wettbewerben unangefochten. Nico Maier holte sich mit 18,61 Metern souverän den Titel beim Kugelstoßen, Leia Braunagel genauso sicher mit 48,54 Metern beim Diskuswerfen. Die finale Entscheidung um die WM-Tickets fällt bei der DLV-Gala am 24. Juni in Schweinfurt. Eine deutliche Sache für die Kreisathleten war auch die Entscheidung im Hammerwurf der Junioren. Tim Stösser (LAG Obere Murg) setzte sich mit 50,65 Metern gegen Kevin Weiß (TV Gernsbach) mit 49,37 Metern durch. Auf den Plätzen drei und vier landeten Simon Krieg (LAG) mit 48,84 und Leon Wörner (LAG) mit 40,68 Metern. Bei den U-18-Jugendlichen belegte David Schalamon (LAG) mit 41,38 Metern Platz fünf. Die Goldmedaille bekam auch Hochspringerin Anne Klebsch. Allerdings hatte sich die Ötigheimerin im Trikot des LAZ Ludwigsburg bei der Höhe ziemlich verzockt. Nach übersprungenen 1,74 Metern ließ sie die folgenden 1,76 aus, und als ihre einzig verbliebene Konkurrentin diese Höhe riss, auch die folgenden 1,78 Meter. Erst bei 1,80 Metern stieg Klebsch wieder ein, doch nach drei Fehlversuchen musste sie sich den Titel mit Celine Geissler (TV Sulz) teilen. Da machte es Celine Kistner von der LG Hardt über 3000 Meter besser. Die U-18-Läuferin hielt sich im gemeinsamen Lauf mit der U23 an die schnellste Juniorin und passierte nur knapp eine Sekunde nach dieser das Ziel. In 10:38,16 Minuten gewann Kistner damit Gold und Titel bei den Jugendlichen. Am zweiten Wettkampftag setzte Justus Baumgarten vom SCL-Heel Baden-Baden der Goldmedaillenjagd die Krone auf und krönte sich zum Doppelsieger auf den langen Sprintstrecken der U18. Um die Mittagszeit stand zuerst der 400-Meter-Lauf im Zeitplan. Baumgarten blieb erneut unter der 50-Sekunden-Marke, verpasste in 49,67 Sekunden zwar seinen vor zwei Wochen aufgestellten Kreisrekord knapp, holte sich aber mit deutlich mehr als einer Sekunde Vorsprung souverän den Titel. Nur eineinhalb Stunden blieben Zeit zur Erholung, dann ging's für Baumgarten auf die 200-Meter-Distanz. Und der Kurstädter stellte seine Klasse deutlich unter Beweis, steigerte seine erst eine Woche alte Bestzeit auf 22,39 Sekunden und gewann mit mehr als zwei Zehntelsekunden Vorsprung sein zweites Gold. Nicht an seine Bestweite von 6,63 Metern von vor einer Woche in Weisenbach heran kam Weitspringer Niklas Berg (TG Ötigheim; U18). Mit 6,28 Metern belegte er Platz vier. Philipp Händel (TV Bühlertal) wurde mit 6,21 Siebter. Sechste Plätze über 100 Meter gab es für Helen Fischer (SR Yburg Steinbach; U18) in 12,67 Sekunden und für Lukas Zim-mermann (TV Bühlertal; U23) in 11,16 Sekunden. Ebenfalls Sechster wurde sein Vereinskamerad Dennis Salewski beim U-18-Diskuswerfen mit 36,67 Metern. Platz sieben belegte auch die 4x100 Meter-Staffel der Junioren des TV Bühlertal. (rawo)

