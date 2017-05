Gegner aufs Kreuz gelegt

Denzlingen

SV Bühlertal muss absteigen Denzlingen (red) - Die Chance war, da doch am Ende reichte es doch nicht: Durch die hohe 1:5-Niederlage beim Tabellendritten FC Denzlingen muss der SV Bühlertal die Fußball-Verbandsliga Südbaden verlassen und spielt in der kommenden Saison in der Landesliga (Foto: wb). » Weitersagen (red) - Die Chance war, da doch am Ende reichte es doch nicht: Durch die hohe 1:5-Niederlage beim Tabellendritten FC Denzlingen muss der SV Bühlertal die Fußball-Verbandsliga Südbaden verlassen und spielt in der kommenden Saison in der Landesliga (Foto: wb). » - Mehr

Abschied in Braunschweig Karlsruhe (red) - Der Karlsruher SC bestreitet diesen Sonntag sein vorerst letztes Zweitligaspiel bei Eintracht Braunschweig, derzeit Tabellendritter. Hinter den Kulissen basteln Trainer Marc-Patrick Meister und Sportdirektor Oliver Kreuzer am Team für die dritte Liga (Foto: GES). » Weitersagen (red) - Der Karlsruher SC bestreitet diesen Sonntag sein vorerst letztes Zweitligaspiel bei Eintracht Braunschweig, derzeit Tabellendritter. Hinter den Kulissen basteln Trainer Marc-Patrick Meister und Sportdirektor Oliver Kreuzer am Team für die dritte Liga (Foto: GES). » - Mehr