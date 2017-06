Die fantastische Geschichte des SV Oberachern II

Was ist denn das für eine Geschichte? Der SV Oberachern, ein Dorfklub, der 2004 noch mit der "Ersten" in der Kreisliga A kickte, spielt mit Team I auch künftig in der Oberliga (es ist insgesamt schon die vierte Saison) - und Team II, das 2015 noch in der Kreisliga B bolzte, marschierte durch die Kreisliga A und jetzt gleich noch durch die Bezirksliga bis hinauf in die Landesliga. Eine fantastische Story. Eine Erfolgsstory, die aber auch belegt, dass die "Macht vom Dorf" über den Tellerrand hinausschaut und nicht nur Team I im Blick hat. "Es ist schon lange her, dass in unserer Gegend eine zweite Mannschaft (Anmerkung der Redaktion: OFV, SV Linx) den Sprung in die Landesliga geschafft hat. Das zeigt, dass wir beim SV Oberachern auf dem richtigen Weg sind", sagt "Oberliga-Chefcoach" Thomas Leberer nicht ohne Stolz.

Vor der Runde hatte man den Kader mit jungen und hungrigen Spielern üppig bestückt, das Trainerteam mit Leberer-Freund Stefan Geppert (SV Sinzheim, TuS Durbach) für das Team II ergänzt. Ein kluger Schachzug, der nun im dritten Aufstieg in Serie gipfelte. Geppert ("Ich war in Durbach lange genug der Leithammel"), Lehrer der Käufmännischen Schulen in Offenburg, stellte sein Ego in den Hintergrund, sah das Team II überwiegend als Auffanglager und Zulieferer für die Oberliga-Mannschaft. "Das Trainerteam ist sehr eng miteinander, zieht an einem Strang und hat eine gemeinsame Fußballphilosophie. Nur so geht's", sagt der 39-jährige Vater des Erfolgs.

Natürlich profitierte Geppert von der individuellen Klasse der Spieler, aber es ist kein leichtes Unterfangen, einem Team, das Woche für Woche mit einer stark veränderten Aufstellung spielen muss, Stabilität und Ordnung zu verleihen. Es ist auch kein leichtes Unterfangen, die Enttäuschung der Spieler, die am Wochenende den Sprung in den Kader des Team I nicht schaffen, in positive Energie umzuwandeln. Genau dies ist dem Pädagogen aber gelungen, obwohl er in den 30 Spielen sage und schreibe 43 Akteure einsetzen musste. Für Geppert "ein Luxusproblem".

Es war aber auch ein Findungsprozess, der dann mit dem 7:1-Sieg in Lichtental endgültig abgeschlossen war. Zuletzt bestach Gepperts Mannschaft nicht nur durch individuelle Klasse, sondern auch durch mannschaftliche Geschlossenheit. "Das war der Befreiungsschlag", sagt Geppert im Nachhinein. In der Tat: Mitkonkurrent SV Sasbach (60:41 Tore/58 Punkte) stand zwar 23 von 30 Spieltagen in der Tabelle ganz oben, aber das schussgewaltige Team des SVO (77:42/62) besaß auf der Schlussrunde den längeren Atem. 25 von 27 möglichen Punkten holte die Geppert-Elf aus den letzten neun Spielen, stellte die heim- und auch auswärtsstärkste Mannschaft der Bezirksliga. Großen Anteil am Erfolg hatte Andreas Weisgerber, der in nur 19 Spielen 13 Tore erzielte. Trotz seiner jungen Jahren avancierte er zum Kopf der jungen Mannschaft. Aber auch alle anderen - beispielsweise Mathieu Krebs, der zum Innenverteidiger umfunktionierte Julian Hauer, der "Sechser" Leonardo Hocak oder der beim SC Freiburg ausgebildete Defensivspieler Andreas Fischbach - stellten ihre persönlichen Interessen hintan, ließen sich von den Erfolgen befruchten und hatten nur noch das gemeinsame Ziel "Aufstieg" im Blick. Ein Aufstieg, der mit so einem jungen Team keine Selbstverständlichkeit ist. Und das Team II des SV Oberachern wird wohl auch in der Landesliga, wo der Fokus noch mehr auf Fußballspielen gelegt wird, gut mit mischen können. Man freut sich schon jetzt auf die Derbys gegen Traditionsvereine wie VfB Bühl, SV Bühlertal oder SV Oberkirch.