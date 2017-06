"Der Akku war einfach leer" Nach drei Jahren endete für den SV Bühlertal das Abenteuer Verbandsliga mit einer deutlichen 1:5-Niederlage beim FC Denzlingen am letzten Spieltag. Statt einer finalen Rettung stand nach einer kräftezehrenden, 38 Spieltage umfassenden Saison der Gang in die Landesliga fest - trotz der Bühlertäler Rekordpunktzahl von 38 Zählern. SVB-Trainer Michael Santoro hat sich mit BT-Volontär Christian Rapp über die vergangene Saison, leere Köpfe und Akkus sowie über die Neuausrichtung für die kommende Runde in der Landesliga unterhalten. Interview BT: Herr Santoro, einige Tage sind ins Land gezogen, seitdem der SV Bühlertal beim FC Denzlingen aus der Fußball-Verbandsliga abgestiegen ist. Wie geht es Ihnen mittlerweile? Michael Santoro: Mittlerweile habe ich den Abstieg verkraftet. Am Anfang hat es etwas gedauert, aber letztendlich war es ein schleichender Prozess. BT: Was meinen Sie mit einem schleichenden Prozess? Santoro: Vor der Runde war es für uns fast unmöglich, den Klassenerhalt zu schaffen. Wir haben es aber bis zum letzten Spieltag offen gehalten, da wir in vielen Spielen über dem Limit gespielt haben - mit viel Leidenschaft, Einsatzbereitschaft und Willen, denn mit 80 Prozent hast du in der Verbandsliga keine Chance. In den letzten Wochen der Saison hat schlichtweg auch die Kraft gefehlt - physisch und psychisch - zumal wir den Aufwand ja schon die vergangenen drei Jahre betrieben haben. Da stellt sich dann irgendwann auch eine gewisse Leere in den Köpfen ein. BT: Die Mannschaft war also schlichtweg platt? Santoro: In gewisser Weise schon. Man kann es mit einem Formel-1-Wagen vergleichen: Man hat einen schlechten Motor, fährt aber mit, zeigt Wochenende für Wochenende tolle Leistungen, aber die anderen sausen trotzdem recht flink an dir vorbei. Das nagt natürlich an einem. BT: Die Leere in den Köpfen, die fehlende Frische, das ständige "am Limit spielen" gipfelte in einer 1:5-Schlappe im entscheidenden Spiel in Denzlingen. Die Mannschaft wirkte schlicht nicht auf der Höhe, um das Ruder noch einmal herum zu reißen. Santoro: Wenn man immer ans Limit gehen muss, ist der Akku irgendwann leer. Wahrscheinlich war er schon vor zwei, drei Wochen einfach leer. Es war eine lange, kräftezehrende Saison. Sicherlich wollte sich die Mannschaft in Denzlingen anders präsentieren, aber Kopf und Körper haben nicht mehr mitgemacht. Mit etwas Abstand ist es jetzt auch okay, so wie es gekommen ist, und die Spieler können sich darauf freuen, in der neuen Saison wieder eine andere Rolle zu spielen. BT: Das müssen Sie jetzt aber ein wenig genauer erläutern. Santoro: Die Vorzeichen sind nun wieder andere. In der Landesliga werden wir wieder oben mitspielen, sind eventuell sogar Favorit, auch wenn die Saison kein Selbstläufer wird. Die Lust am Fußball steigt bei den Jungs wieder, wenn man das fußballerische Tun nicht mehr nur nach dem Gegner ausrichten muss, sondern selbst wieder die Initiative ergreifen und offensiv nach vorne spielen kann. In der Verbandsliga dagegen hat der SV Bühlertal nur eine Überlebenschance, wenn man sich am Gegner orientiert. BT: Der SVB ist mit 38 Punkten abgestiegen - mehr holte eine Mittelberg-Elf nie zuvor in der Verbandsliga-Historie. Santoro: Wir haben mit den 38 Punkten eine wirklich gute Runde gespielt. Unser Ziel waren eigentlich 41 Punkte. Vom ersten Spieltag an habe ich gesagt, dass diese Marke reicht, um die Klasse zu halten. Und es hätte ja gereicht. Aber 41 Zähler waren schon fast eine utopische Zielvorgabe, gerade nach den Abgängen von Philip Keller und Luca Fritz vor der Saison. Mit diesen Spielern haben wir in den zwei vorherigen Jahren, als der Kader ohne Frage qualitativ besser besetzt war, 34 Punkte geholt. Wir haben mit weniger Qualität also mehr Punkte geholt, aber trotzdem den Abstieg nicht verhindern können. BT: War die nicht vorhandene Breite im Kader, gepaart mit einigem Verletzungspech, letztlich mit dafür verantwortlich, dass es am Ende nicht für den Klassenerhalt gereicht hat? Santoro: Wenn ich Trainer von Rielasingen-Arlen, Linx oder Villingen bin, kann ich drei oder vier Verletzte für eine gewisse Zeit auffangen. Wenn wir hier aber drei, vier oder fünf verletzte Leistungsträger haben, wie es am Ende der Hinrunde der Fall war, sind wir plötzlich nur noch eine Landesligamannschaft und haben keine Chance mehr in der Verbandsliga zu bestehen. BT: Gab es in der Saison bestimmte Spiele, denen Sie nachtrauern, wo entscheidende Punkte liegen gelassen wurden? Santoro: Natürlich gab es Spiele, die wir hätten gewinnen können oder gar müssen. Aber im Gegenzug konnten wir auch nicht damit rechnen, dass wir gegen den Freiburger FC vier Punkte holen, gegen Villingen was Zählbares mitnehmen und Linx schlagen. Dass es am Ende nicht gereicht hat, müssen wir jetzt akzeptieren. Wir haben drei Jahre Verbandsliga gespielt und wissen nun, was es braucht, um dort zu bestehen. "Kein enormer Druck in der Landesliga" BT: Und das wäre? Santoro: Mit Mittelmaß kann man in der Verbandsliga nicht bestehen. Wir müssen im Jugendbereich, vor allem bei der A- und B-Jugend, schauen, dass wir mindestens Landesliga, besser noch Verbandsliga, wie es Kuppenheim bereits seit Jahren vormacht, spielen. Dann hat man schon mit den eigenen Talenten ein gewisses Niveau erreicht, das man punktuell, mit drei, vier gestandenen Spielern verstärken muss. Dann reicht es, um auch langfristig in der Verbandsliga zu bestehen. Diesen Weg muss der SV Bühlertal in den nächsten Jahren einschlagen und konsequent an den Voraussetzungen dafür arbeiten, beispielsweise durch hochwertige Jugendtrainer mit Seniorenerfahrung. BT: Kommen wir zu ihrer Person. Bleiben Sie Trainer auf dem Mittelberg? Santoro: Ich habe vergangenes Jahr einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Ich bin nächste Saison definitiv noch in Bühlertal. Der Abstieg war ja durchaus zu erwarten. Natürlich ist es ärgerlich oder traurig, aber sicherlich nicht überraschend. BT: Für die neue Saison hat sich der SVB namhafte Akteure wie Nico Westermann und Isuf Avdimetaj gesichert. Haben die Spieler auch für die Landesliga zugesagt? Santoro: Wir haben die Kaderplanungen unabhängig von der Liga gemacht. Die bisherigen Neuzugänge werden auch in der Landesliga mit an Bord sein. Dadurch, dass wir einige Hochkaräter wie Manuel Kirschner, Robin Seifermann, Daniel Schmidt oder Daniel Zeitvogel verlieren, mussten wir adäquater Ersatz an Land ziehen. BT: Gibt es zu den bisher bekannten noch weitere Neuzugänge? Santoro: Im Moment noch nicht. Wir sind mit ein, zwei jungen Talenten im Gespräch. Wir werden für die neue Saison gut aufgestellt sein. Der Kader wird etwas kleiner, aber qualitativ, zumindest was die Offensive anbelangt, besser sein, was im Nachhinein gut zur Landesliga passt. Wir können unser Spielsystem, unsere ganze Ausrichtung etwas umstellen - und zwar ballbesitzorientierter und offensiver. BT: Sie haben eben bereits die Fluktuation im Kader angesprochen. Einige gestandene Recken verlassen den Mittelberg, neue Hoffnungsträger und Talente stoßen hinzu. Wie lautet das Ziel für die kommende Saison? Santoro: Natürlich wollen wir eine gute Rolle spielen und in der Spitzengruppe dabei sein. Wir haben nicht den enormen Druck, aufsteigen zu müssen. Wichtiger ist, die Voraussetzungen für ein weiteres Verbandsliga-Abenteuer zu legen, damit aus einem erneuten Abenteuer eine langfristige Zugehörigkeit in der Verbandsliga wird.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Denzlingen

SV Bühlertal muss absteigen Denzlingen (red) - Die Chance war, da doch am Ende reichte es doch nicht: Durch die hohe 1:5-Niederlage beim Tabellendritten FC Denzlingen muss der SV Bühlertal die Fußball-Verbandsliga Südbaden verlassen und spielt in der kommenden Saison in der Landesliga (Foto: wb). » Weitersagen (red) - Die Chance war, da doch am Ende reichte es doch nicht: Durch die hohe 1:5-Niederlage beim Tabellendritten FC Denzlingen muss der SV Bühlertal die Fußball-Verbandsliga Südbaden verlassen und spielt in der kommenden Saison in der Landesliga (Foto: wb). » - Mehr Bühlertal

Entscheidung am letzten Spieltag Bühlertal (red) - Erst am letzten Spieltag entscheidet sich, ob der SV Bühlertal ein weiteres Jahr in der Verbandsliga spielen wird. Der SVB gastiert beim FC Denzlingen und muss dort gewinnen, um noch eine Chance zu haben. Außerdem benötigt er Fremd-Unterstützung (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Erst am letzten Spieltag entscheidet sich, ob der SV Bühlertal ein weiteres Jahr in der Verbandsliga spielen wird. Der SVB gastiert beim FC Denzlingen und muss dort gewinnen, um noch eine Chance zu haben. Außerdem benötigt er Fremd-Unterstützung (Foto: toto). » - Mehr Bühlertal

SVB rutscht auf Abstiegsplatz Bühlertal (moe) - Der SV Bühlertal (Foto: toto) ist nach dem 2:2 auf dem heimischen Mittelberg gegen den Freiburger FC in der Verbandsliga auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht. Den Ausgleich für die Hausherren erzielte Kapitän Sebastian Keller zwei Minuten vor Schluss. » Weitersagen (moe) - Der SV Bühlertal (Foto: toto) ist nach dem 2:2 auf dem heimischen Mittelberg gegen den Freiburger FC in der Verbandsliga auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht. Den Ausgleich für die Hausherren erzielte Kapitän Sebastian Keller zwei Minuten vor Schluss. » - Mehr Bühlertal

Personalnot beim Spiel gegen FFC Bühlertal (red) - Der Abstiegskampf in der Fußball-Verbandsliga Südbaden spitzt sich für den SV Bühlertal immer weiter zu. Im letzten Heimspiel der Saison erwartet das Team von Trainer Michael Santoro den Freiburger FC, beklagt aber zahlreiche verletzte Spieler (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Der Abstiegskampf in der Fußball-Verbandsliga Südbaden spitzt sich für den SV Bühlertal immer weiter zu. Im letzten Heimspiel der Saison erwartet das Team von Trainer Michael Santoro den Freiburger FC, beklagt aber zahlreiche verletzte Spieler (Foto: toto). » - Mehr