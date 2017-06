"Highlight des Turniers" wartet nun auf Boll Von Hartmut Metz Der Tisch ist angerichtet für den Leckerbissen: Timo Boll und Ma Long haben durch ein souveränes 4:1 (11:8, 7:11, 11:5, 11:4, 11:8) über die Inder Kamal Achanta und Sathiyan Gnanasekaran die dritte WM-Runde in Düsseldorf erreicht. Im Achtelfinale steht nun heute laut Boll "das Highlight des Turniers" an: das Achtelfinal-Match gegen Fan Zhedong und Xu Xin. Die beiden Chinesen stehen in der Einzel-Weltrangliste nur hinter Ma. Das Fernduell im Zentrum der Messehalle gewann die deutsch-chinesische Traum-Kombination gestern Abend um knapp zwei Minuten. Fan/Xu brauchten an der Platte daneben nur geringfügig länger für ihr 4:1 über die Franzosen Tristan Flore/Emanuel Lebesson. Boll sah am Schluss eine Leistungssteigerung gegen die Inder: "Wir machten keine leichten Fehler mehr. Die dürfen wir uns auch gegen die Chinesen nicht leisten - wenn sie locker spielen können, sind sie nahezu unschlagbar. Wir müssen nun am Limit spielen, vor allem ich", sieht sich der Weltranglistenachte aus Düsseldorf selbst am meisten gefordert im Quartett der Asse. Thomas Weikert würde sich freuen, wenn der Gastgeber am Ende dank Boll eine "Medaille gewinnt". Sein eigenes Ziel hat der Präsident des Tischtennis-Weltverbands ITTF gestern schon erreicht: Der Rechtsanwalt aus Limburg gewann die Kampfabstimmung gegen den ehemaligen Weltranglistenersten Jean-Michel Saive. 90 Delegierte votierten für den Belgier, 118 für den 55-jährigen Titelverteidiger, der vor zwei Jahren nach dem Abgang von Adham Sharara als Vizepräsident aufgerückt war. "Ein Ergebnis von rund 60 Prozent ist nicht so schlecht", kommentierte Weikert das knappe Ergebnis, er sei "sehr glücklich". Das konnten auch gestern die deutschen Teilnehmer sein. Einen perfekten Tag absolvierten die Herren mit sechs Siegen. Boll musste sich gegen den Schotten Gavin Rumgay nur beim 11:7 im dritten Satz etwas anstrengen. Ansonsten hieß es dreimal 11:4. "Das war ein angenehmer Erstrunden-Gegner für mich, der nicht so fest spielt", befand der 36-Jährige. Deutlich mehr Widerstand musste Dimitrij Ovtcharov brechen. Der Europameister fühlte sich nach zwei Sätzen gegen Lubomir Jancarik "zu sicher", weshalb der Tscheche ausglich. Danach gewann der Weltranglistenfünfte 11:5 und 13:11. Bei den Damen steht nur Kristin Silbereisen unter den letzten 32. Nach Chantal Manitz, Yuan Wan und Nina Mittelham zum Auftakt zogen in Runde zwei Sabine Winter und überraschend Petrissa Solja (1:4 gegen die Ungarin Szandra Pergel) den Kürzeren. Die Weltranglisten-14. kann sich nun auf das Mixed-Achtelfinale mit dem Chinesen Fang Bo konzentrieren. Silbereisen/Steffen Mengel erreichten dies ebenfalls. Zudem zogen die Doppel-Europameister - Solja/Winter wie Patrick Franziska mit seinem dänischen Partner Jonathan Groth - in die Runde der letzten 16 ein.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Düsseldorf

Weikert will Präsident bleiben Düsseldorf (red) - Thomas Weikert will weiter Präsident des Tischtennis-Weltverbandes ITTF bleiben. Dabei kann der Jurist auf die Hilfe seines Vizes, Khalil Al-Mohannadi, zählen, der eine überraschende Kehrtwende vollzog, und statt einer eigenen Kandidatur nun Weikert unterstützt (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Thomas Weikert will weiter Präsident des Tischtennis-Weltverbandes ITTF bleiben. Dabei kann der Jurist auf die Hilfe seines Vizes, Khalil Al-Mohannadi, zählen, der eine überraschende Kehrtwende vollzog, und statt einer eigenen Kandidatur nun Weikert unterstützt (Foto: dpa). » - Mehr