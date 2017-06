Retsch: Am besten kein Gegentor kassieren

An 23 von 30 Spieltagen standen die Fußballer des SV Sasbach auf Platz eins der Bezirksliga, am Ende reichte es aber nur zum zweiten Rang. Wenn es nach Rene Retsch geht, kann man das Wörtchen "nur" aber getrost streichen: "Platz zwei ist für uns ein Riesenerfolg, damit war vor der Runde nicht zu rechnen." Insofern trauert der scheidende Spielertrainer der Meisterschaft keineswegs hinterher, sondern ist voll fokussiert auf den VfR Willstätt. Gegen den Zweiten der Bezirksliga Offenburg kämpft der SVS nun um den Aufstieg in die Landesliga, das erste Duell steigt am Sonntag um 15 Uhr in Sasbach.

Wirklich viel Zeit hatten die Hausherren nicht, den Konkurrenten zu beobachten, zu sehr steckten die Sasbacher noch im Kampf um die Meisterschaft. "Ein Spiel habe ich aber gesehen", berichtet Retsch, "mal sehen, was uns das bringt." Für eine erste Einschätzung hat es gereicht. "Das ist eine richtig starke Mannschaft", weiß Retsch, "vor allem offensiv sind sie gut besetzt." 65 Tore, die der VfR in der abgelaufenen Runde erzielt hat, sind Indiz für Willstätter Angriffslust.

So wahnsinnig intensiv will sich Retsch aber gar nicht mit dem kommenden Gegner beschäftigen: "Wir müssen auf uns schauen, damit sind wir bisher sehr gut gefahren". Auf die Stabilisierung der Defensive legt der SVS-Trainer diesbezüglich das Hauptaugenmerk: Die Kreise der gegnerischen Stürmer eingrenzen, eigene Chancen herausspielen und diese verwerten - so lautet der Matchplan, der am Ende zum Landesligaaufstieg führen soll. "Natürlich wollen wir das Heimspiel gewinnen, wichtiger ist aber, dass wir kein Gegentor kassieren", so Retsch. Damit wäre auch für das Rückspiel in Willstätt in einer Woche noch alles drin. (moe)