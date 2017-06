Stucke mutiert zum Goldfisch Beim 42. internationalen Schwimmfest auf der 50-Meter-Bahn im Durlacher Turmbergbad überzeugte die Schwimmmannschaft des Rastatter TV bei buchstäblich heißen Wettkämpfen mit tollen Leistungen. Bei den Wettbewerben galt es, neben Plätzen auf dem Siegertreppchen auch Qualifikationszeiten für die Teilnahme bei der bevorstehenden badischen Meisterschaft zu erschwimmen - daher war das Teilnehmerfeld mit 164 Aktiven stark besetzt, und die einzelnen Wettkämpfe gestalteten sich dank perfekter Organisation sehr spannend. Mit 66 Medaillen (24 Gold-, 25 Silber- und 17 Bronzemedaillen) landete das 17-köpfige Schwimmteam aus Rastatt hinter den Mannschaften des TV Bühl und der Startgemeinschaft Karlsruhe auf Platz drei des Medaillenspiegels. Der 15-jährige Tim Stucke überzeugte mit gleich vier Goldmedaillen und einer Qualifikation für die badischen Meisterschaften über die 200-Meter-Freistil-Distanz. Sein gleichaltriger Vereinskollege Tim Grubert holte sich ebenfalls vier Medaillen und sicherte sich dabei die Qualifikation in gleich zwei Disziplinen (100 Meter Freistil und 50 Meter Rücken). Lea Frohberg (Jahrgang 2003) erschwamm sich neben zwei hart erkämpften Gold-, zwei Silber- und einer Bronzemedaille auch die Qualifikation für die 200-Meter-Schmetterlings-Distanz. Luna Walz (2002), Cengiz Schroll (2004), Annika Lehmann (2005) und Vivien Belichenko (2006) waren ebenfalls mit je vier Medaillen auf dem Siegerpodest vertreten und erschwammen dabei auch etliche Qualifikationszeiten. Ebenso überzeugte Alexander Straub (2004) mit drei Medaillen und einer erreichten Qualifikation über die 100 Meter Schmetterling. Trainerin Angelika Berndt ist mit den Ergebnissen ihrer Schützlinge zufrieden: In allen Altersklassen konnten die RTV-Schwimmer gut mithalten und neben zahlreiche Medaillen auch persönliche Bestzeiten und erreichte Qualifikationen erringen. Besonders beachtenswert sind die Fortschritte der noch ganz jungen Schwimmer im Team, die erste Erfahrungen auf der langen 50-Meter-Bahn sammeln und dabei auch beachtliche Platzierungen erreichen konnten. Nun geht es für das Team über Pfingsten ins Trainingslager nach Freiburg, wo sich die Mannschaft den nötigen Schliff für die bevorstehenden großen Wettkämpfe und Meisterschaften holen will. (red)

