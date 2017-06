Weikert: "Der Gegenkandidat war nicht irgendeine Nullnummer"

Eine Minute nach dem Wahlsieg rief der oberste Olympionike an: IOC-Präsident Thomas Bach gratulierte dem Tischtennis-Präsidenten des einzigen Sportverbandes, der sogar dem IOC etwas voraus hat: 226 Mitglieder weltweit. Bach besuchte Thomas Weikert, der bis 2021 Chef der ITTF bleibt. Allerdings fiel der Wahlsieg des 55-jährigen Limburger Rechtsanwalts in Düsseldorf denkbar knapp aus. 118 Delegierte stimmten für den langjährigen Regionalligaspieler. Im Interview mit BT-Redakteur Hartmut Metz erklärt Weikert, warum er dennoch zufrieden ist mit dem Wahlergebnis.

Interview

BT: Herr Weikert, 118:90 hört sich nicht sonderlich gut an für einen amtierenden Verbandspräsidenten...

Thomas Weikert: Ein Ergebnis von rund 60:40 Prozent ist kein so schlechtes und ein akzeptables. Ich bin nach fünf sehr intensiven Wahlkampfmonaten sehr glücklich damit. Der Gegenkandidat war nicht irgendeine Nullnummer. Zudem hatte Jean-Michel Saive einflussreiche Freunde in der Hinterhand.

BT: Gerade weil Sie einiges leisteten als Präsident, sind 90 Gegenstimmen viel Holz...

Weikert: Ich stellte während der Kampagne fest: Ich habe viele Freunde - aber nicht genügend viele. Auf einige kann man sich verlassen und auf sie setzen, die arbeiten mit.

BT: Ihr Vorgänger Adham Sharara galt als Ihr Förderer und hievte Sie als Vizepräsident ganz nach oben. Doch es kam zum Bruch. Es hieß, er habe das "Vertrauen verloren".

Weikert: Warum er die Kehrtwende vollzog, weiß ich bis heute nicht so genau. Es war eine persönliche Enttäuschung für mich, dass er sich von mir abwendete und plötzlich anfing, gegen mich zu arbeiten. Sharara hat viel fürs Tischtennis getan. Er erhoffte sich wohl mehr deutsche Unterstützung bei Thomas Bach, um IOC-Mitglied zu werden. Ich sollte angeblich nicht genug dafür getan haben. Das klappte aber sicher auch deshalb nicht, weil mit dem südkoreanischen Olympiasieger Ryu Seung-min bereits ein Tischtennis-Mann als Athletenvertreter ins IOC kam.

BT: Sie gelten als Präsident, der für Transparenz steht - und geschäftliche Verquickungen von Funkionären mit der Marketingagentur der ITTF aushebelte. Das soll Sharara besonders missfallen haben...

Weikert: Die Verflechtungen könnten eine Rolle gespielt haben. Ich habe mit den Vorfällen schwer zu tragen und fühle mich verletzt. Ich muss mich zügeln, um nicht mehr zu sagen.

BT: Arbeitet fast die Hälfte der Funktionäre gegen Sie?

Weikert: Nein, es wäre natürlich schöner, wenn alle hinter mir stehen. Ich verspreche aber, weiterhin mein Bestes zu geben, um den Sport auf neue Höhen zu bringen und alle von mir gesetzten Ziele zu erreichen.

BT: Durch die Aufnahme von Eritrea, Bahamas, den Kapverden und Guinea-Bissau gibt es keinen Flecken der Erde mehr ohne Verband.

Weikert: Solche kleinen Verbände wollen wir mit Trainern und Material unterstützen. Wir konnten unsere Sponsoren-Einnahmen 2017 von sieben auf elf Millionen Dollar steigern - einen neuen US-Sponsor nicht eingerechnet. Das Geld wollen wir für mehr Entwicklungsarbeit und Marketing - etwa die Tischtennis-Strandvariante TTX - gut nutzen.

BT: Freilich nützt das wenig, wenn die Chinesen permanent alle Titel abräumen und für sportliche Eintönigkeit sorgen.

Weikert: Das haben sie selbst verstanden und öffnen sich mit dem Projekt "made by China", bei dem sie ausländische Spieler unterstützen und auch fördern. Der Vorsprung schmolz zuletzt auch etwas, wie man bei den Asien-Meisterschaften vor der WM sah. Die japanischen Erfolge sind gut fürs Marketing.

BT: Hier in Düsseldorf spielen die Chinesen im Doppel und Mixed auch mit deutschen Assen. Was erhoffen Sie sich in Düsseldorf für die Nationalmannschaft?

Weikert: Mit einer Medaille wäre ich sehr zufrieden.

BT: Wäre es denkbar, dass Sie Saive nun an Bord holen, um mit ihm Tischtennis voranzubringen?

Weikert: Mal sehen, was in drei Jahren ist. Mein Sieg bei der Wahl war eine Revanche für die Niederlage beim TTX in Rio de Janeiro, als mich Jean-Michel vernichtend schlug. Vielleicht gewinnt er das nächste Mal.

BT: Sie kündigten an, dass Sie 2021 abtreten wollen.

Weikert: Ja, man kann nicht nur von Transparenz und Good Governance reden und dann jahrzehntelang einen Verband führen. Nach zwei Amtszeiten braucht es eine neue Person mit neuen Ideen.