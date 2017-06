Trostpreis versus Doublechance

Nicht immer machen die Bezirksligisten den Pokalsieger unter sich aus. Fünfmal in den vergangenen neun Jahren schaffte es eine Mannschaft aus der Kreisliga A, in das Finale um den Bezirkspokal einzuziehen. Aber nur einmal in der jüngeren Vergangenheit griff sich der klassentiefere Endspielteilnehmer dann auch den "Pott". 2008 besiegte der FV Muggensturm (A Nord) den FV Plittersdorf mit 3:1. Auch in dieser Saison stehen sich am Pfingstmontag (16 Uhr) wieder zwei Mannschaften aus unterschiedlichen Ligen gegenüber. Gastgeber SV Weitenung muss allerdings die Bezirksliga verlassen und spielt 2017/18 in der Kreisliga A. Der Gegner und Gast FV Baden-Oos hingegen steht schon als Meister der A Süd fest und darf sich in der nächsten Saison "Bezirksligist" nennen. Im Pokalendspiel 2017 kreuzen sich also die Wege von Ab- und Aufsteiger.

"In so einem Spiel stehen die Chancen immer 50:50", sagt Jürgen Ziegler, der Spielausschussvorsitzende der Hausherren, die in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen feiern. Der Pokalsieg wäre deshalb "super, grandios", sagt Ziegler. Trainer Andreas Kraft muss jedoch auf den verletzten Jonas Huck verzichten. Und hinter der Einsatzfähigkeit von David Friedmann, Luca Ohnemus sowie Marco Nock steht ein Fragezeichen. Auf seinem Weg ins Endspiel hat der in dieser Spielzeit vom Verletzungspech gebeutelte SV Weitenung gegen Ottersweier (6:1), Ulm (2:1), Ottenhöfen (4:3) und Ottersdorf (3:2) gewonnen. Endgültig aufhorchen ließ das Schlusslicht der Bezirksliga mit seinem 3:1-Halbfinalsieg beim favorisierten Titelverteidiger Kappelrodeck-Waldulm. "Wir mussten in dieser Saison etliche Nackenschläge hinnehmen", erklärt Ziegler die oft unglücklich verlorenen Punktspiele und den Abstieg. "Unsere Mannschaft hat sich aber nie hängen lassen und hätte den Pokalsieg verdient."

Für den FV Baden-Oos, der morgen in Ottersweier noch sein letztes Punktspiel bestreitet, geht es nach dem Titelgewinn in der A Süd darum, beim Saisonabschluss morgen in einer Woche (10. Juni), das "Double" feiern zu können. Deshalb wird Spielertrainer Pantelis Kalpakoglu beim FVO einige Akteure schonen. Im Pokalfinale stehen dem Gästetrainer bis auf Sergej Daines, der sich im Halbfinale gegen Bischweier (5:0) einen Kreuzbandriss zuzog, alle Mann zur Verfügung. "Das wird ein Spiel auf Augenhöhe", meint Kalpakogku. "Die Tagesform wird entscheiden." (red)