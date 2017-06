SV Oberachern: Walica geht, Sattelberger bleibt Von Hucky Krämer Nach der Ober-, Verbands-, und Landesliga ist nun auch in der Bezirksliga die Saison zu Ende, spätestens jetzt beginnt die Saison der Transfers. Nun weiß beispielsweise der Oberligist SV Oberachern, dass er künftig mit seinem Perspektivteam in der Landesliga spielt. Eine Gewissheit, die die ersten Steine im Transferdomino fallenlässt. Der Dorfklub bleibt aber seiner Linie treu, baut auch weiterhin auf junge und hungrige Spieler aus der Region, die den Sprung in die Oberliga schaffen wollen. Trotz des luxuriösen Kaders grassiert beim SVO kein großes Wechselfieber. Das Trainerteam um Chefcoach Thomas Leberer bleibt ohnehin zusammen, vom Team I werden lediglich André Walica, Sebastian Braun und Christian Miesch den Verein verlassen. Walica, der vor zwei Jahren von den KSC-Amateuren gekommen war, zieht es wieder nach Nordbaden zurück. Stürmer Braun, der vor vier Jahren von der SpVgg Freudenstadt zum SVO wechselte, kehrt zu seinem Stammverein SV Baiersbronn zurück. Torwart Miesch sucht eine neue sportliche Herausforderung, möglicherweise in seinem Heimatland Schweiz. Auch Team II hat bisher mit Matthias Zehnle (Sasbach), Dejan Djuric (Kuppenheim) und Agostino Fazio (Ziel unbekannt) nur drei Abgänge zu verkraften. Für den Oberliga-Kader wurden die beiden Torhüter Manuel Buss (SV Freistett) und Omar Bounatouf (A-Junioren des OFV), Emanuele Giardini (SV 08 Kuppenheim), Fabian Ganster (SV Bühlertal), Markus Feger (OFV) und Constantin Koch (A-Junioren des OFV) verpflichtet. Außerdem wird Pascal Sattelberger, der mit dem Offenburger FV in Verbindung gebracht wurde, seinen Vertrag erfüllen. Gesucht wird unter anderem noch ein Innenverteidiger. Im Team II tummeln sich künftig Ante Kunac (FC Lichtenau), Kevin Weber (SV Fautenbach), Simon Tetzlaff und Tobias Huber (beide eigene A-Junioren). "Unser Ziel ist es, uns in der Oberliga einen Tick besser zu schlagen wie in der vergangenen Runde, um nicht wieder bis zum vorletzten Spieltag, um den Klassenerhalt zittern zu müssen. Mit Team II wollen wir uns in der Landesliga etablieren", meint Team-Manager Mark Bosselmann.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Oberachern

SVO bleibt in der Oberliga Oberachern (red) - Mit einem 3:0-Erfolg im Ortenau-Derby gegen den Offenburger FV hat der SV Oberachern den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga am vorletzten Spieltag unter Dach und Fach gebracht. Der OFV steht dagegen vor dem Abstieg in die Verbandsliga (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Mit einem 3:0-Erfolg im Ortenau-Derby gegen den Offenburger FV hat der SV Oberachern den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga am vorletzten Spieltag unter Dach und Fach gebracht. Der OFV steht dagegen vor dem Abstieg in die Verbandsliga (Foto: toto). » - Mehr