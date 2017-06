Chinesischer Pingpong-Albtraum

Die Rolle als "Chinas Staatsfeind Nummer eins", der die Tischtennis-Trainer im Reich der Mitte "nicht ruhig schlafen lässt", hat Timo Boll spätestens am Donnerstagmittag abgegeben. Das lag keinesfalls an den eigenen, durchaus starken Leistungen des Ex-Weltranglistenersten bei der WM in Düsseldorf. Vielmehr hat ein 13-jähriger Japaner das Publikum in Entzückung versetzt: Tomokazu Harimoto. "Ein Jahrhunderttalent" nennt ihn Dimtrij Ovtcharov bereits.

Was Letzterer in der zweiten WM-Runde sah, konnte der deutsche Weltranglistenfünfte nicht in Worte fassen: "Mir fällt kein Ausdruck dafür ein", bekannte der eloquente 28-Jährige und erzählte, dass er wegen Harimoto sogar auf sein Mittagsschläfchen vor dem Wettkampf verzichtet hatte. "Ich sah bei der Übertragung, dass Harimoto gegen Jun Mizutani 2:0 führte. Ich war so gebannt, da konnte ich nicht mehr ausschalten!" Der kleine Japaner führte seinen doppelt so alten Landsmann nach Belieben vor, obwohl der Nippon-Superstar bei der WM als erster Herausforderer der Chinesen galt. Nur als Harimoto im vierten Durchgang bei einer 7:4-Führung wohl der Gedanke an einen Sieg über den Bronzemedaillen-Gewinner von Rio de Janeiro lähmte, drehte Mizutani wenigstens einen Satz.

Doch danach bestimmte wieder der Jungspund, der nach jedem Punkt seine Anspannung hinausschrie, das Match bis zum 4:1-Endstand. Mit einer tiefen Verbeugung nahm er die Gratulation des japanischen Superstars an. "Ich bin sehr glücklich und erwartete nicht zu gewinnen. Daher saß ich nach dem Sieg erst einmal eine Weile in der Box und musste das realisieren", rekapitulierte Harimoto und befand, nachdem er anderen Kindern fleißig Autogramme gegeben hatte: "Tischtennis hat nichts mit dem Alter zu tun."

Bei dem Weltranglisten-69. mag dies zutreffen - bereits mit zwei Jahren kletterte er auf einen Stuhl und spielte die ersten Bälle auf die Platte, die ihm seine tischtennisverrückten Eltern hingestellt hatten. Inzwischen hat der schmächtige Junge die Schule aufgegeben und trainiert mit seinem Vater "jeden Tag neun Stunden. Für die Schule habe ich keine Zeit". Ein Pensum, das der eher bequeme Boll grinsend kommentiert: "Damit hat er schon mehr im Leben trainiert als ich." Der talentierte Odenwälder begann einst mit vier Jahren und spielte mit 14 in der Herren-Bundesliga. "Ich habe früher alle Rekorde aufgestellt", erinnerte Mizutani nach der Niederlage emotionslos und fügte an, "Tomokazu bricht sie nun alle." 2015 schlug der Kleine zwei Spieler aus den Top 100, mit zwölf wurde er sensationell jüngster Weltmeister der U18.

Ovtcharov war heilfroh, als er im Februar im Finale in Indien das Phänomen klar in vier Sätzen niederhalten konnte: "Ich nahm ihn mehr als ernst - schließlich wollte ich nicht der Erste sein, gegen den Tomokazu als jüngster Spieler aller Zeiten einen World-Tour-Titel einfährt!" In Düsseldorf traut ihm der Europameister einiges zu. "Der Weg ist nun für ihn frei bis zum Viertelfinale", erwartete Ovtcharov, dass frühestens ein Chinese den weiteren Höhenflug stoppen kann. Und selbst die haben ein psychologisches Problem: "Keiner will gegen ihn spielen", weiß Bundestrainer Jörg Roßkopf.

Harimoto zerbricht sich darüber nicht den Kopf. "Ich will weiter attackieren, meinen Stil spielen und wenig Fehler machen", sagte er unbekümmert und führte gestern auch Cheng-Ting Liao (Taiwan) beim 4:0 vor. Heute trifft er auf Slowaken Lubomir Pistej. Mizutani, der bisher im Training das Jahrhunderttalent im Schach gehalten hatte, erwartet weitere Coups: "Tomokazu war besser, obwohl ich in sehr guter Form bin. Ich traue ihm eine Medaille zu!"

Boll sieht die an Deutschland vorbeigezogenen Japaner auf einem "sehr guten Weg" Richtung Olympia 2020 in Tokio. "Ihr Fleiß zahlt sich aus." Mit Blick auf die Chinesen, die zuletzt nur er gelegentlich schlagen konnte, zeigte sich Mizutani "froh, dass Tomokazu bei mir in der Mannschaft spielt" und schickte eine Kampfansage ans Reich der Mitte: "Ich freue mich auf Tokio 2020!" Dann ist Harimoto 16, gerade alt genug für die Altersbeschränkung bei Olympia - und bereit für einen neuen Rekord. China droht ein Pingpong-Albtraum.