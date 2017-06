"Es fühlt sich wie fliegen an"

Weite Sprünge, Bestleistungen und eine gelungene Premiere - so lassen sich die Meisterschaften im Mehrfachsprung, ausgetragen am Donnerstagabend in Iffezheim, trefflich beschreiben. Beginnend im Alter von zwölf Jahren bis hin zu den Senioren, lieferten sich die Teilnehmer heiße Duelle um den Sieg. Die Jüngeren im Fünfersprung mit und ohne Anlauf, die Älteren im Dreisprung.

Ein besonders weiter Satz gelang dabei Helen Fischer (SR Yburg Steinbach), die sonst eher für ihre schnellen Zeiten über die Sprintdistanzen bekannt ist. Sie zeigte mit hervorragenden 11,07 Metern bei ihrem ersten Dreisprung der U18, dass es beim Springen darauf ankommt, Anlaufgeschwindigkeit in Weite umzusetzen. Sie selbst war positiv überrascht über ihr Ergebnis, mit dem ihr nur 13 Zentimeter zur Nominierung in den Landeskader fehlten. "Es fühlt sich wie fliegen an", so Fischer.

Ihre Vereinskameradin Annika Bode landete bei ihrem dritten Versuch erst nach 10,13 Metern in der Sandgrube, was zeigt, dass sich ihre technischen Fortschritte bezahlt machen. So konnte sie sich über eine persönliche Bestleistung freuen. Keine neue Bestmarke konnte Gloria Antonaci (SR Yburg) aufstellen, der nach einem langen Schultag einfach die Power fehlte. Dennoch gewann sie den Dreisprungwettbewerb der AK15 mit starken 10,47 Metern - ein durchaus gutes Ergebnis, das jedoch nicht an ihre Spitzenleistung von 11,16 Metern jüngst in Weisenbach herankommt. Ihr Duell mit Dauerrivalin Elisa Titz (TSV Handschuhsheim) fiel aber ins Wasser, da diese krankheitsbedingt passen musste. Zweite wurde Sophia Strecker (SR Yburg) mit 9,42 Metern. Bei den gleichaltrigen Jungs gewann Lars Lawo (SR Yburg) bei seinem ersten Dreisprungwettbewerb nach anfänglichen Rhythmusproblemen mit 10,89 Metern vor Felix Baillard (SCL Heel Baden-Baden) mit 9,62 Metern.

Die Siegesserie der SR-Jugendlichen setzte Hanna Altmann im Fünfersprung der W14 fort, indem sie sich stetig steigerte und mit sehr guten 16,28 Metern ihren Wettkampf zufrieden beenden konnte. Auch sie zeigt, dass mehrkampforientiertes Training zu Spitzenleistungen in den Einzeldisziplinen führen kann. Ihre gleichaltrigen Vereinskameraden Tim Kilka (16,04 Meter) und Fabian Haedecke (15,94 Meter) folgten ihrem Beispiel und konnten die ersten zwei Plätze in genannter Reihenfolge für sich entscheiden. Dritter wurde Jonathan Jasiulek (SCL Heel) knapp hinter Haedecke mit 15,69 Metern.

In der Altersklasse W/M 13 starteten jeweils nur zwei Teilnehmer aus dem Leichtathletikkreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl: Bei den Mädels konnte Nelli Gernsbeck (LAG Obere Murg), angetrieben durch die Anfeuerungsrufe ihrer Teamkameraden, das Duell gegen Vereinskollegin Leni Roth mit 10,49 Metern für sich entscheiden. Bei den Jungs gewann Felix Eberle (TG Ötigheim) mit 11,65 Metern. Bei den noch ein Jahr jüngeren Startern profitierte Luis Roth (LAG) von seinen langen Beinen und bewies sein Können, indem er sich mit 10,68 Metern vor Oskar Pfeffinger (TV Gernsbach) an die Spitze des Teilnehmerfelds katapultierte.

Als Rahmenwettbewerbe fanden zeitgleich Wurfwettkämpfe statt, bei denen Vanessa Kobialka (TV Iffezheim) mit dem Diskus mit 37,43 Metern sowie der Steinbacher Jona Fruchtmann mit der Kugel mit 11,52 Metern besonders auffielen.