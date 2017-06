Deutsche Meistertitel für Jägel und Ernst

Überaus erfolgreich liefen die deutschen Meisterschaften der U15 und U18 für den Jiu-Jitsu Kampfsportverein Rastatt. Nachdem alle Athleten am Vortag den Kampf mit der Waage überstanden hatten, startete das Rastatter Team in den Wettkampftag. Bei der Jugend U18 begann die Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm, in der drei Rastatter Athleten am Start waren. Luca Baroncino (siebter Platz) und Daniel Bauder (neunter Rang) unterlagen jeweils in der Vorrunde. Daniel Zmeev unterlag ebenfalls knapp, kämpfte sich jedoch souverän durch die Trostrunde und gewann den Kampf um Bronze überlegen.

Moritz Jägel in der Klasse bis 50 Kilo ließ nichts anbrennen und beendete alle Kämpfe vorzeitig. Auch im Finale behielt er die Oberhand. Der erste deutsche Meistertitel war somit gesichert. Erika Ernst tat es in der Klasse bis 52 Kilo Jägel gleich. Auch sie gewann alle Kämpfe vorzeitig und wurde deutsche Meisterin.

Bei der Jugend U15 unterlag Alexander Weit bis 37 Kilogramm knapp in der Vorrunde. Den Kampf um Platz drei meisterte er jedoch überlegen.

Aischa Rezgui und Lucas Strittmatter wurden deutsche Vizemeister - sie starteten in der Jugend U15 mit Power in den Duo-Wettkampf und steigerten sich von Begegnung zu Begegnung. Auch Simon Kijas und Luana Baroncino bestritten den Duo-Wettkampf und holten sich Bronze.

Zoe Fütterer (U18 bis 48 Kilo) und Maxim Weit (U15 bis 34 Kilo) landeten auf dem siebten Rang, Lucas Strittmatter (U15 bis 45 Kilo) und Maryam Rezgui wurden Neunte und Simon Kijas (U15 bis 55 Kilo) Fünfter.

Mit dieser Bilanz wurden die Rastatter der beste Verein Baden-Württembergs und landeten im Endklassement auf dem vierten Platz der Vereinswertung von insgesamt 63 teilnehmenden Vereinen. (red)