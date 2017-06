Große Hoffnung in Steinmauern Am letzten Spieltag der Kreisliga A, Staffel Nord konnte Türkiyemspor Selbach das Blatt nicht mehr wenden und steigt nach der klaren Heimniederlage gegen Sandweier ab. Sollte die erste Mannschaft des FV Muggensturm aus der Bezirksliga absteigen - was nach der klaren Sasbacher Hinspielniederlage in den zwei Aufstiegsspielen zur Landesliga wahrscheinlich ist -, müsste auch die Muggensturmer Reserve die A Nord verlassen. In diesem Fall wäre dann der FV Steinmauern, der sich mit einem Heimsieg gegen Staufenberg noch Rang 15 sicherte, gerettet. Die Kuppenheimer Reserve beendete ohne Saisonniederlage fürwahr meisterhaft die Saison. SV Mörsch II - SV Au 2:2. Ein weitgehend freundschaftliches Derby brachte zum Saisonschluss ein schiedlich-friedliches Remis. Die Gastgeber zeigten nach dem 0:2-Rückstand trotz hoher Temperaturen nochmals gute Moral. Tore: 0:1 Gerstner (13.), 0:2 Rimmelspacher (32.), 1:2 Kastner (38.), 2:2 Karrouchy (87.). SV Kuppenheim II - VFB Gaggenau 3:2. Mit dem 24. Saisonsieg blieb die Verbandsliga-Reserve auch im 30. und letzten Saisonspiel ungeschlagen und beendet mit satten 17 Punkten Vorsprung vor dem Vizemeister als souveräner Titelträger eine herausragende Saison. Tore: 1:0 Marinov (37.), 2:0 Balzer (41.), 2:1 Hoff (49.), 2:2 Kratzmann (55.), 3:2 Balzer (57.). FV Muggensturm II - FV Ötigheim 3:1. Zum Abschluss nochmals eine konzentrierte Leistung der Gastgeber. Tore: 1:0 Lange (35.), 2:0, 3:0 Maksimovic (49., 71.), 3:1 O. Herrmann (76.). FV Steinmauern - SV Staufenberg 3:0. Mit der besten Saisonleistung im letzten Punktspiel erhielten sich die Gastgeber die letzte Hoffnung, doch noch in der Liga verbleiben zu können. Mit großem Kampfgeist und Engagement kaufte man dem Gegner bei hohen Temperaturen den Schneid ab. Tuckin erwies sich mit zwei Volltreffern als Matchwinner. Tore: 1:0 Tuckin (28.), 2:0 Weidenbacher (73.), 3:0 Tuckin (81.). FV Hörden - FC Rastatt 04 2:1. Schöner Abschied für Andreas Rothenberger in seinem letzten Spiel im Trikot des FV Hörden: Mit seinem Tor verabschiedete er sich erhobenen Hauptes von den heimischen Fans. Tore: 1:0 Westermann (19.), 2:0 Rothenberger (60.), 2:1 Lut (80., Foulelfmeter). Türkiyemspor Selbach - FV Sandweier 2:7. Vergeblich kämpften die Gastgeber um die Rettung. Bereits nach 22 Minuten beim Stand von 0:3 war dieses Unterfangen hoffnungslos zum Scheitern verurteilt. Nach dem 1:4 war es um die Moral der Hausherren endgültig geschehen. Tore: 0:1, 0:2 Stebel (4., 16.), 0:3 Mazreku (22.), 1:3 Sari (27.), 1:4 Stefaniak (32.), 1:5 Stebel (60.), 1:6 Herr (72.), 2:6 Pervaneli (78.), 2:7 Kamerla (90.). FV Iffezheim - FV Plittersdorf 0:1. Auch das Eigentor von Neuhaus (53.), das den Gästen den Auswärtssieg bescherte, schmälerte die Stimmung beim Vizemeister nach einer starken Saison nicht mehr. FC Obertsrot - SV Niederbühl/Donau 1:3. Gästespieler Ousman zeigte sich trotz der Schwüle nochmals torwütig und verschaffte dem SV per Dreierpack den letzten Saisonsieg. Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Ousman (18., 78., 88.), 1:3 Schiel (90).(mi)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

SVN: Trainerduo sorgt für Aufstieg Bühl (red) - Sieben Jahre musste der SV Neusatz warten, um aus der Kreisliga B 5 aufzusteigen. Die Väter des Erfolgs sind Torgarant Marcel Halfmann (bisher 45 Saisontore) und Abwehrchef Manuel Bäuerle, die beim Meister als ein eingespieltes Trainerduo fungieren (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Sieben Jahre musste der SV Neusatz warten, um aus der Kreisliga B 5 aufzusteigen. Die Väter des Erfolgs sind Torgarant Marcel Halfmann (bisher 45 Saisontore) und Abwehrchef Manuel Bäuerle, die beim Meister als ein eingespieltes Trainerduo fungieren (Foto: toto). » - Mehr